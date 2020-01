Garbiñe Muguruza passe au troisième tour de l’Open d’Australie

Photographie: @HobartInternational

Garbiñe Muguruza s’est qualifié pour le troisième tour de l’Open d’Australie après avoir battu l’Australienne Alja Tomljanovic (52 WTA) jeudi 6-3, 3-6 et 6-3, en 2 heures et 21 minutes. Muguruza est revenu à la Rod Laver Arena avec la victoire et beaucoup plus récupéré de l’infection virale qui le touche depuis Hobart. Muguruza affrontera la gagnante du duel auquel ils joueront aujourd’hui entre Elina Svitolina (5 WTA) et l’Américaine Lauren Davis.

Avec un meilleur corps et une meilleure force, dans un aperçu et un invisibles, Garbiñe a marqué avec deux pauses consécutives et planté avec 5-2 et clôturé le premier tour 6-3. Tomljanovic a joué courageusement, a libéré sans discernement sa droite et a commencé à prendre l’initiative dans le deuxième set. Il a raté deux balles pour 3-1 mais est ensuite passé à 4-2 et a su conserver l’avantage pour égaler le match avec un autre 6-3.

Dans le troisième set, Garbiñe voulait prendre le contrôle du jeu depuis le début, est allé 3-1 mais n’a pas gardé la différence. Avec 4-3 il a commencé à pleuvoir alors ils ont arrêté le match 5 minutes jusqu’à ce que le toit se ferme. À son retour, Garbiñe a cassé le service de son adversaire et a terminé le match avec un autre 6-3.

A la fin du match, Garbiñe était satisfait de son jeu et de sa marche dans le tournoi «Je m’attendais à un match difficile, nous avons déjà joué plusieurs fois et cela a été de bons matchs, donc je m’attendais à une bataille. Elle a été très disputée dans le troisième set mais ravie de la façon dont j’ai joué et de la façon dont j’ai réussi à clore le match lors des derniers matchs. Lorsque vous sortez pour jouer, vous savez qu’il n’y a rien de sûr, donc j’apprécie vraiment ces moments où je gagne.

«Je me sens mieux. Chaque jour qui passe, j’essaie de faire de mon mieux pour récupérer et j’espère continuer dans cette voie ».

«Je viens avec des attentes réalistes. Je ne suis pas tête de série et je sais que les matchs vont être difficiles. J’y vais jeu par jeu et j’ai essayé. C’est une nouvelle année que je suis patient que le moment viendra ».