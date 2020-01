Garbiñe Muguruza passe aux quartiers de Hobart

Garbiñe Muguruza qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Hobart après s’être remis d’un set contre et avoir soulevé une balle de match dans le 6-5 du troisième set. Les Espagnols ont vaincu la Tunisie Ons Jabeur (85 WTA) pendant 3-6, 6-3 et 7-6 (4) en 2 heures et 23 minutes après deux interruptions de pluie. Ce jeudi sera mesuré au Russe Veronika Kudermetova, 42 WTA et 22 ans, qui a été imposée aux Américains Catherina Bellis par 7-6 (6) et 6-1.

15/01/2020 à 12:11

CET

SPORT.es

C’était un jeu qui avait tout. Une chaleur intense au début, du vent plus tard, puis la pluie qui a interrompu le jeu deux fois et la chute de température finale. Si vous êtes allé à Hobart, vous savez que la météo va être un facteur. Mais malgré les conditions changeantes et les interruptions, Garbiñe Il a montré que sa disposition en 2020 est différente et que sa confiance envers ces victoires augmente. “Ce type de matchs en vaudra la peine, non seulement pour l’Open d’Australie mais pour le reste de l’année, vous avez une balle de match, la situation est très difficile mais vous tenez bon et vous finissez par gagner & mldr; C’est un sentiment très gratifiant, que nous ayons ou non l’Open d’Australie la semaine prochaine, a commenté après la victoire.

Après un premier set quelque chose d’erratique et dans lequel il a pris par surprise les succès de son rival, Garbiñe Il ordonnait son jeu et mettait la deuxième manche sur la bonne voie. Juste au moment où il avait confirmé la pause dans le deuxième set, avec 4-2 et deux, le jeu a été interrompu par une pluie qui, bien que faible, a rendu la piste très glissante.

Après une heure et 50 minutes d’arrêt, les joueurs sont revenus sur la piste pour contester seulement deux points, ce qui leur a permis d’anticiper Garbiñe 5-2, mais ils sont retournés au vestiaire encore 41 minutes. Après cette deuxième interruption, ils sont revenus sur la piste pour dire le match. Muguruza il termine le set 6-3 et ce sera la manche décisive et quelques points qui décideront du résultat.

Le troisième set a été très disputé, sans qu’aucun d’eux ne veuille abandonner et cherche constamment des points gagnants. Avec 6-5, Garbiñe a soulevé une balle de match et a forcé le bris d’égalité dans lequel il a progressé depuis le début pour terminer cette victoire durement gagnée.

«Ce fut un match très difficile. Je pense qu’elle a joué très détendue et vraiment incroyable. Lorsque votre adversaire joue si bien, il vous suffit de supporter, de résister dans le jeu et d’être patient. Elle avait une balle de match, mais je n’ai jamais abandonné et au final ça valait le coup car la victoire est cette fois tombée de mon côté, mais surtout très contente de l’esprit combatif que j’ai eu jusqu’à la fin & rdquor ;, a déclaré Muguruza.

«Elle a ce style agressif et est très talentueuse, donc vous ne pouvez jamais faire confiance au fait que cela vient du précédent. Vous devez toujours être préparé à ce qui peut arriver. Comme la pluie, ça ne vous rend pas très drôle, mais j’ai préféré ne pas trop y penser pour rester actif et concentré, et demain sera une autre occasion & rdquor ;, at-il ajouté.

