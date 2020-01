Garbine Muguruza rallie Anastasia Pavlyuchenkova pour atteindre ses premières demi-finales à l’Open d’Australie 2020

L’ancienne n ° 1 mondiale Garbine Muguruza a poursuivi sa remontée à l’Open d’Australie 2020 en battant Anastasia Pavlyuchenkova 7-5, 6-3 en quart de finale. Avec cette victoire, Muguruza atteint également ses premières demi-finales au Melbourne Park.

L’Espagnole a remporté 75% des points derrière son premier service et a battu Pavlyuchenkova cinq fois en route vers une nette victoire d’une heure et 32 ​​minutes. Muguruza a enregistré 21 vainqueurs dont six as et 21 fautes directes. En revanche, le Russe a fustigé 18 vainqueurs, compensés par 26 fautes directes.

Garbine Muguruza s’est cassé trois fois pour remporter le premier set

Après avoir tenu leurs matchs d’ouverture respectifs, les deux joueurs ont échangé des pauses précoces à 2-2. Garbine Muguruza a repoussé 2 points d’arrêt dans le prochain match pour organiser un jeu de service crucial.

L’Espagnole a bien réussi à battre un autre point d’arrêt dans son prochain match de service. Cependant, Pavlyuchenkova a finalement mérité la pause pour obtenir une avance de 4-3 au service.

Muguruza a de nouveau obtenu une pause de retour dans le prochain match pour égaliser le set à 4-4. Alors qu’il servait à rester dans le set à 5-6, Pavlyuchenkova a été interrompu pour la troisième fois lorsque Muguruza a clôturé le set 7-5 après 57 minutes.

Au moment critique, Muguruza frappe!

Muguruza termine le match avec une deuxième victoire de set

Dans une réplique du premier set, les deux joueurs ont échangé des pauses précoces dans leur premier service respectivement. Les trois matchs suivants se sont déroulés avec le service.

Garbine Muguruza a ensuite changé de vitesse pour briser son adversaire et obtenir une avance de 4-2 dans le deuxième set. Le joueur de 26 ans a servi le match après 1 heure et 32 ​​minutes, remportant le deuxième set 6-3.

Mugu est de retour.

Elle affrontera ensuite la tête de série n ° 4 Simona Halep lors de sa première demi-finale de l’Open d’Australie. Plus tôt, Halep a battu Anett Kontaveit en deux sets 6-1, 6-1 en quart de finale unilatéral mercredi.