Garbine Muguruza redécouvre la forme gagnante de Wimbledon en réservant sa demi-finale à Melbourne

Garbine Muguruza a terminé sa première demi-finale de l’Open d’Australie après avoir battu Anastasia Pavlyuchenkova mercredi.

Muguruza n’est pas ensemencée mais a montré une partie de la forme qui lui a valu le titre de Roland-Garros en 2016 et Wimbledon un an plus tard pour organiser sa meilleure course à Melbourne Park.

Elle n’avait atteint qu’une seule demi-finale de slam depuis sa victoire à Wimbledon, à l’Open de France en 2018, et avait perdu son premier set de ce tournoi 6-0 face à l’Américaine Shelby Rogers alors qu’elle se remettait d’une maladie.

De là, Muguruza a été inspirée et elle a remporté une bataille des grands frappeurs 7-5 6-3 contre la Russe Pavlyuchenkova, qui a maintenant perdu ses six quarts de finale de slam.

Muguruza affrontera Simona Halep en demi-finale, et elle attend naturellement un match très difficile.

«Je me suis adapté aux circonstances [against Pavlyuchenkova]», A déclaré Muguruza après le match.

«Parfois, vous ne vous sentez pas bien, mais vous devez vous battre et y rester. Le premier set a été très dur – je pense qu’il a duré environ une heure – donc c’était un set très important et je suis content de l’avoir.

«Je suis heureux de jouer demain. N’attendez pas un autre jour et je suis ravi de disputer mes premières demi-finales ici.

«Je vais étudier mon adversaire. Je la connais depuis assez longtemps donc je sais que ça va être un match difficile. “

