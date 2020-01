Garbiñe Muguruza remporte Simona Halep à l’Open d’Australie 2020

Tôt ou tard, le talent finit par émerger et mérite à chaque joueur de tennis le potentiel qu’il détient. Garbiñe Muguruza a été réuni avec sa meilleure version et dans ce Open d’Australie 2020 Il s’est accroché à l’élite en offrant ce tennis dynamique si caractéristique qu’il a ravi la moitié du monde et a amené beaucoup de gens à y voir un infatigable dominateur du circuit WTA pendant des années. Après plus de deux saisons de voyage incompréhensible dans le désert, l’Hispano-Vénézuélien a encore une fois honoré le tennis avec un jeu splendide et une attitude sublime envers Simona Halep, l’un des joueurs les plus cohérents au monde et avec un style opposé à celui de l’espagnol. Le résultat fut un duel de style résolu par 7-6 (8) 7-5 en faveur de Garbiñe Muguruza, qui jouera la finale du tournoi australien contre Sofia Kenin.

Ce était une bataille sans quartier cela a ravi quiconque a eu l’honneur d’en être témoin et cela mérite d’être replacé dans son contexte. Que deux joueurs déploient un tennis comme celui proposé par les espagnols et les roumains est méritoire, mais beaucoup plus le font dans des conditions de chaleur extrême qui étaient sur le point d’atteindre le seuil qui oblige à déployer le toit rétractable de la Rod Laver Arena. Sous un soleil de justice, ces deux guerriers se sont battus dans un concours passionnant où tous deux voulaient prendre l’initiative et imposer leur style, et dans lequel les coups parallèles étaient l’argument le plus puissant pour écraser le rival lors de rallyes intenses.

Les alternatives sur le tableau de bord étaient constantes et le rythme auquel il était joué nous obligeait à assumer la nécessité de faire des erreurs non forcées. La consistance de Simona ne s’est pas précipitée dans l’espagnol-vénézuélien, avec une clairvoyance suprême pour attaquer sans relâche et trouver l’équilibre souhaité entre agressivité et solidité. Il a été joué en profondeur, les angles ont été ouverts et Halep ne s’est pas confiné à l’arrière de la piste, mais a plutôt cherché à déplacer son rival et à modifier la hauteur et la vitesse. Garbiñe a été le premier à frapper avec une pause médiée par la première manche, qui permettait de fermer le partiel pour servir avec 5-4. Cependant, Simona a émergé fortement et a tourné le tableau de bord, atteignant 5-6 et 15-40.

Muguruza a tiré grand champion intangibles et avec deux services directs et une formidable agressivité et succès dans ses coups, il a réussi à éviter la situation critique et à atteindre le bris d’égalité. Là, un carrousel d’émotions était difficile à décrire, avec des séquences de points gagnées pour l’un et pour l’autre, ce qui a donné un score de 10-8. L’Espagnol a sauvé trois balles de set et a fini par gagner dans une montée vers le filet qui a développé son adversaire et lui a permis de récolter un avantage sur le tableau de bord, mais plus important encore, une énorme influence morale pour voir comment il a pu concourir à nouveau à son plus haut niveau et finissent par citer l’un des joueurs de tennis les plus stables du circuit.

Il n’a pas ralenti la rencontre dans le deuxième set, plutôt le contraire. Les deux ont appuyé fortement sur le reste, ont lancé des coups parallèles avec une précision incroyable et ont déplacé leur adversaire sans commettre d’erreurs. Une véritable ode au tennis assaisonnée de pauses et de contre-pauses, jusqu’à ce que Muguruza ait vu deux points de perdre le set, avec une remise en jeu pour Halep. C’est à ce moment qu’il a élevé son tennis et sa catégorie à un statut supérieur, récoltant des points pour la mémoire en enfilant sa combinaison de travail. Simona a rencontré le dernier de sa chaussure et a vu comment en un clin d’œil, le jeu s’est échappé devant un rival incommensurable, qui a terminé avec 39 coups gagnants. Triomphe émotionnel de Garbiñe Muguruza, ce qui fait rêver tous les fans.

