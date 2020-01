Garbiñe Muguruza, satisfaite de son niveau devant Svitolina

Joueur de tennis espagnol Garbiñe Muguruza a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser la victoire remportée aujourd’hui contre l’Ukrainienne Elina Svitolina, lors d’une rencontre avec pratiquement aucune histoire où l’ancienne numéro un mondiale était intraitable à tout moment et a laissé entendre que si il joue à ce niveau de grandes choses l’attendent en ce 2020. Il a également avoué être presque guéri de ce processus grippal qui l’a affecté dans sa préparation pour cet Open d’Australie.

Niveau similaire à ce qu’il a montré dans son titre à Wimbledon: “Honnêtement, je ne me souviens pas de mon niveau dans ce tournoi de Wimbledon. Beaucoup de choses se sont passées depuis et je n’ai jamais essayé de me comparer à d’autres résultats, car à chaque match, tournoi ou année, tout change. Je me sens actuellement très bien et je sens que je suis jouer à un bon niveau. Je pense qu’aujourd’hui j’ai fait un jeu sensationnel et cela me donne beaucoup de motivation pour les jeux suivants. Dans ma tête ce n’est pas comme j’ai joué il y a deux ans. “

Vous voulez sauter sur la piste aujourd’hui: “Je voulais vraiment jouer contre Svitolina, car nous avons toujours eu de très bons matchs. L’année dernière, nous avons joué trois fois je pense et aujourd’hui, je pensais pouvoir vous battre contre vous. Je pense que le plan de match que j’avais avant commencer le jeu a fonctionné pour moi, et à tout moment je me sentais supérieur à mon rival, bien que le tableau de bord dise une chose, je pense qu’à certains moments cela m’a créé beaucoup de problèmes. J’espère continuer comme ça. “

Moment physique: “Il est vrai que je suis arrivé en Australie avec quelques problèmes et au premier tour je les ai presque payés. Maintenant je me sens beaucoup mieux et je sais que j’ai environ 48 heures pour récupérer complètement pour le prochain match. Je suis venu avec un processus de grippe qui m’a forcé à prendre ma retraite Hobart et comme vous pouvez le voir dans ma voix, je me sens beaucoup mieux. Je pense qu’avec le temps, j’irai plus et cela sera remarqué dans ma performance “.

Ce qui s’est passé à Shenzhen et Hobart: “Je voulais vraiment pouvoir jouer en Australie après ce qui s’est passé à Shenzhen et Hobart. Dans ma tête, je jouais le plus de matchs possible pour obtenir quelque chose de plus. Pour moi, c’est un bon signe de se sentir aussi bien physiquement que mentalement après une très 2019 mauvais. Maintenant je saute sur la piste et je sais que je peux rivaliser avec n’importe quel joueur et que je n’ai pas ressenti depuis longtemps. Je suis content de mon esprit combatif et de la façon dont j’accepte mes situations même si parfois elles ne sont pas à mes côtés. “

Avez-vous prévu de prendre votre retraite chez Shelby Rogers?: “J’ai pensé à me retirer de ce match. Même si je n’étais pas bien dans le match, je sais que j’avais un peu de tennis en moi et que je pouvais inverser la situation. C’est dans ce type de situation que je me rends compte que j’ai amélioré par rapport à l’année dernière. J’espère continuer à ressentir cela “, a conclu la joueuse espagnole qui rencontrera au deuxième tour le vainqueur du duel entre la Néerlandaise Kiki Bertens et la Kazakh Zarina Diyas.

