Garbine Muguruza s’engage à continuer de s’améliorer après avoir échoué en finale de l’Open d’Australie

La finale de l’Open d’Australie 2020 ne s’est pas déroulée comme elle l’espérait, mais Garbine Muguruza est déterminée à continuer de travailler sur son jeu afin de remporter plus de gros titres.

Muguruza, double vainqueur du Grand Chelem, s’est affronté samedi contre Sofia Kenin sur la Rod Laver Arena, mais finalement a subi une défaite 6-4, 2-6, 2-6 à l’Américain de 21 ans.

Bien sûr, l’Espagnol a eu le cœur brisé après la défaite, mais la finale a néanmoins été une belle réussite.

«J’essaie d’avoir une bonne perspective et de ne pas être trop dramatique. D’accord, vous avez perdu le match, c’était important. Mais bon, je suis là. Je me suis donné la chance d’être en finale. Vous vous en rendez compte et vous vous calmez un peu », a-t-elle déclaré.

“Ce court apporte une énergie et la foule est ce qui le rend spécial.”

Nous aussi, @GarbiMuguruza. Quel tournoi tu as eu. # AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/CkHKeerN5n

– #AusOpen (@AustralianOpen) 1 février 2020

Après avoir gagné à Roland-Garros en 2016 et à Wimbledon l’année suivante, Muguruza a connu une légère crise ces deux dernières années, mais elle insiste sur le fait qu’elle “n’a pas disparu”.

«J’ai l’impression de jouer beaucoup de tournois. J’étais en tournée, les gars. Je n’ai pas disparu. J’étais là, mais je n’atteignais pas les phases finales, c’est sûr », a déclaré l’ancien n ° 1 mondial.

«Je ne pense pas du tout aux années précédentes – même les bonnes ou les mauvaises. Je me sens, pourquoi? J’en ai tiré le meilleur parti, bon ou mauvais. Je viens de commencer une nouvelle année. J’ai une nouvelle équipe. C’est ça.”

Maintenant qu’elle a de nouveau goûté à une finale du Grand Chelem, Muguruza sent qu’elle sait où elle doit améliorer son jeu pour atteindre à nouveau ce niveau de manière cohérente.

«Je pense que je suis dans un bon processus. Je pense que j’ai ressenti mon jeu beaucoup mieux qu’avant. Je pense que je dois continuer comme ça, continuer à travailler physiquement », a-t-elle déclaré.

«Ces événements sont vraiment longs, alors il faut être fort. Mais continuez à vous améliorer et à pouvoir aller loin dans les tournois, car c’est alors que vous affrontez ces meilleurs joueurs. Vous avez une idée de l’endroit où votre jeu doit aller, que dois-je améliorer. Ce sont les matchs qui vous donnent vraiment des informations. »

