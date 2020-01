Garbine Muguruza survit à une peur des blessures alors que Johanna Konta se retire de l’Open d’Australie 2020

La double championne du Grand Chelem Garbine Muguruza a commencé à avoir une course irrégulière sur le Tour après sa défaite à Roland-Garros 2019. L’Espagnole vient de remporter un match après le majeur sur terre battue et a ensuite bouclé sa saison 2019. Muguruza a commencé l’année 2020 avec une poignée de victoires à Shenzhen et Hobart. Lors de la première manche de l’Open d’Australie 2020, elle s’est battue contre Shelby Rogers 0-6, 6-1, 6-0.

Garbine Muguruza a pris un MTO

Dans le set d’ouverture rapide contre Shelby Rogers, où l’Américaine l’a nourrie avec un bagel, Garbine Muguruza a pris un congé médical. Les raisons de son MTO sont actuellement inconnues. Dans le deuxième set, l’ancienne numéro un mondiale Muguruza a inversé le match et avec un jeu de service d’amour, elle a scellé le set 6-1.

Dans l’ensemble décisif, elle dominait depuis le tout début. La numéro 32 mondiale Muguruza a rapidement converti son premier point de rupture. Plus tard, elle a dû prendre son jeu de service à égalité et consolidé sa pause pour une avance de 2-0. L’Espagnole rajeunie a maintenu son élan et menée par une double pause à 3-0. Avec des services à couper le souffle, Muguruza détenait une avance de 4-0. Poursuivant le match avec la même énergie, l’Espagnol a tourné autour des tables et a réussi le match en donnant à Rogers un bagel dans le set final.

Autres bouleversements de la journée

Pendant ce temps, la 12e tête de série de l’Open d’Australie 2020 Johanna Konta a été éliminée par le numéro 78 mondial Ons Jabeur 6-4 6-2. Avant de commencer sa course au tournoi de football australien, la Britannique s’attendait à ce que Jabeur la domine. “A cent pour cent, je m’attendais à ce qu’elle joue bien contre moi”, a déclaré Konta. “Je m’attendais à ce qu’elle soit inspirée pour bien jouer, et elle est le genre de joueuse qui joue aussi un petit rôle. Cela libère plus de sa créativité et de son imprévisibilité. C’est pourquoi elle est très difficile à jouer. “

L’ancienne championne Maria Sharapova a été vaincue par Donna Vekic en deux sets. La croate Vekic s’attendait à un match difficile contre le quintuple champion du Grand Chelem et elle était bien préparée pour le test. «Maria est une grande joueuse, une championne. J’ai pratiqué avec elle pendant la morte-saison, et c’était mon premier set d’entraînement, en fait, et elle s’entraîne depuis un certain temps. Elle m’a tué, genre, 6-1. Je savais que ça allait être un match difficile et que je devais apporter mon A-Game », a déclaré Vekic.

L’ancienne numéro un mondiale Kristina Mladenovic a été battue par la deuxième tête de série Karolina Pliskova. La Tchèque Pliskova maintient sa course sans défaite sur le Tour en 2020, et elle est passée au deuxième tour de l’Open d’Australie.