Garbiñe Muguruza tombe en quarts de finale de Dubaï

Cela ne pouvait pas être pour Garbiñe à Doha. L’Espagnol, numéro 16 du classement et qui est venu de remporter 8 de ses 9 derniers matchs, a succombé en quart de finale du Premier ministre de Dubaï contre l’Américaine Jennifer Brady (52ème du classement WTA), pour un score de 7-6, 6-3 et 6-4.

20/02/2020 à 16:25

CET

L’élève de Conchita Martínez était supérieure en termes de sentiments à l’américaine mais pas en termes d’efficacité. Garbiñe a gaspillé jusqu’à 9 des 10 balles de rupture dont il disposait, tandis que Brady a cassé 4 des 6 opportunités qu’il avait au service de Caracas.

Les points clés ont condamné un Garbiñe qui, malgré imposer sur le premier set par un 7-6 serré, a été dépassé en deuxième (3-6) et troisième manche (4-6).

Dans un match très disputé qui a duré jusqu’à deux heures et douze minutes, Garbiñe a commis plus d’erreurs que son rival aux moments clés et n’a pas pu interrompre le service de Brady dans les deuxième et troisième sets; La réunion s’est terminée avec un solde de 1 sur 10 en points de rupture.

De son côté, le numéro 52 mondial affrontera en demi-finale le vainqueur de la rencontre qui aura lieu cet après-midi (17h30, DAZN) parmi les Roumains Simona Halep (2) et le biélorusse Aryna Sabalenka (13).

TENNIS AVEC PLUS DE VICTOIRES EN SAISON

Néanmoins, la joueuse de tennis espagnole réalise son meilleur début de saison car elle est professionnelle. Maintenant même, C’est le deuxième joueur avec le plus de points (1 570 pour les 2 111 de Sofia Kenin) à ce jour cette année et celui qui a remporté le plus de victoires (13).

La semaine prochaine, il jouera le WTA Premier5 de Doha, où tout ce que vous ferez sera d’ajouter des points puisque vous n’en défendez aucun en ne l’ayant pas joué en 2019.

Après l’événement qatari, Garbiñe jouera également sur la piste difficile Indian Mandas Premier Obligatoire (11-22 mars) et Miami (24 mars – 4 avril). Après les deux tournois aux États-Unis, le double champion du Grand Chelem prendra quelques jours de congé avant de commencer à préparer la tournée sur terre battue.

