Garin est couronné à Cordoue avant Schwartzman

La deuxième édition de ATP 250 de Cordoue c’est réglé avec un champion chilien; Cristian Garín a réussi à battre le joueur de tennis local Diego Schwartzman, avec retour inclus, 2-6 6-4 6-0, en deux heures et cinq minutes. L’année dernière, le public argentin a pu profiter d’une finale complètement albiceleste, avec Juan Ignacio Londero comme champion et Guido Pella comme finaliste. Cependant, ce qui aujourd’hui aurait pu être une grande fête pour les fans de Cordoue, s’est transformé en une cruche d’eau froide pour les tribunes. Le coup de cœur de Garín est la réalisation de son troisième titre ATP, après ceux obtenus à Munich et Houston en 2019.

