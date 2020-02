Garin: “Je ne me sentais pas apte à jouer aujourd’hui”

Un Cristian Garín le titre a été facturé au ATP 250 de Cordoue: s’est retrouvé épuisé physiquement avec un inconfort dans la jambe et avec peu de repos. De plus, il a commencé en tant que cinquième tête de série, ce qui a rendu impossible la sauvegarde d’un tour et le début des matchs mercredi ou jeudi. Voilà pourquoi il a pris la décision de quitter le Open d’Argentine. «Je ne me sentais pas apte à jouer aujourd’hui. Je pense qu’il valait mieux se reposer cette semaine, pour récupérer l’inconfort que j’ai dans ma jambe car mon objectif est de bien me rendre au tournoi de Rio et Santiago. C’était la meilleure décision », a déclaré le Chilien à la presse à Buenos Aires.

