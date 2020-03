Garín partage ses objectifs au retour de la compétition

Cristian Garin Il vivait ce qui semblait être la dernière saison de son décollage en tant que joueur. Il est vrai que sa marge d’amélioration sur la surface prédominante du circuit, le ciment, est toujours très grande, et que l’argile continue de servir de refuge, mais cette façon de maintenir et de dépasser ce qu’elle avait fait la saison dernière a servi d’indicateur. de la conclusion à laquelle on parvient. Le Chilien, désormais confiné et incapable de jouer, revoit sa progression avec l’ATP, avec une réflexion finale que de plus en plus de joueurs partagent en relation avec la victoire ou la défaite.

Le début d’année, très bon après quelques premières déceptions. “Je ne pensais pas gagner deux compétitions au cours des deux premiers mois de l’année, mais si j’avais une bonne performance, je sentais que je jouais très bien et même si la pré-saison n’était pas si longue, j’ai entraîné beaucoup de mon physique. L’Australie n’était pas bonne pour moi mais je pense que j’avais un un peu de malchance dans les cadres et il me manquait un peu pour gagner, mais j’ai pu rester calme. Quand j’ai pu jouer sur le terrain, mon niveau était toujours bon mais sur des pistes lentes je me suis beaucoup mieux adapté. J’ai bien joué, j’ai concouru à un très bon niveau “

Garín s’autocritique sur la tournée australienne en 2019 et 2020. “Cela fait deux ans maintenant qu’en Australie la même chose m’arrive, que je ne m’adapte pas bien, j’ai des matchs difficiles, en ATP Cup j’ai joué trois matchs très durs, puis je suis tombé avec qui était finaliste. En Australie je suis tombé avec Raonic, c’était rare parce que j’avais l’impression de bien jouer et évidemment quand les choses ne finissent pas, on essaie toujours de bien voir ce qui nous manquait pour continuer à travailler et calmement dans ces moments négatifs. Ce n’était pas facile, car personne n’aime perdre, mais je pense que quand je perds maintenant je peux me détendre et continuer le lendemain avec plus de désir: c’est ça le tennis, le faire jour après jour, semaine après semaine. “

La stabilité comme pilier dans votre quotidien. “J’essaie toujours de garder ma vie la même, j’ai toujours les mêmes amis et je suis très stable à l’extérieur. Le tennis est quelque chose qui est dans ma tête à tout moment et je pense à la façon de continuer à m’améliorer; cela m’a conduit à être là où je suis Je suis beaucoup plus impatient qu’avant que j’avais peut-être un pire classement La peur de gagner et de perdre est toujours là, mais il faut savoir vivre avec, défendre des points, dans les semaines que l’on veut bien faire et ça ne marche pas, mais ça À ce niveau où nous jouons, il prend la deuxième place. Je me concentre sur moi-même et sur la façon dont je joue au tennis, c’est la chose la plus importante, pour pouvoir participer. “

Un discours ferme sur les hauts et les bas de la compétition. “Je veux toujours plus, mais je suis calme et heureux avec ce classement et nous devons continuer à nous battre. J’ai une grande équipe derrière qui a le même désir que moi et qui me donne de l’énergie et c’est la clé. Dans les défaites, nous sommes autocritiques et victoires Ils nous rendent heureux, mais nous essayons de nous assurer que rien ne nous induit en erreur, que nous suivons la même ligne et que cette façon de travailler est ce que j’aime. “

