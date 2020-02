Garin, plus mature que jamais, commence à écrire son histoire

8 juin 2013. Le tennis chilien traverse une sécheresse pressante de joueurs. Le berceau de Marcelo Riosde Fernando Gonzalez ou de Nicolas Massú il retrouve Paul Capdeville dans sa meilleure épée, en 155ème position au monde. Ce même jour, cependant, il semble que les Chiliens commencent à voir la lumière au bout du tunnel. Sur les pistes de Roland Garros, un jeune et innocent Cristian Garín Il parvient à remporter le titre de champion junior après avoir battu Alexander Zverev en finale. Sasha, l’un des plus grands talents de sa génération, a été éclipsé par la poussée d’un Garin qui, il y a des mois, avait remporté sa première victoire ATP contre Lajovic à Viña del Mar. Les pousses vertes ont commencé, et rien de mieux que la précocité et la tendresse pour exciter un passe-temps qui avait désespérément besoin de croire en quelqu’un.

Cependant, la trajectoire dans le circuit junior ne se traduit pas toujours par le professionnalisme. Des millions de facteurs influencent, des facteurs qui peuvent couper les racines des premiers talents, des plus prometteurs des jeunes. À partir de ce moment, Gago a dû suspendre la couche héritière d’une génération dorée presque impossible à surmonter, au pire moment possible et dans des circonstances pour lesquelles il n’était pas encore préparé. Ce climat d’urgence et de colère face au manque de joueurs de tennis compétitifs au Chili a fait bosseler un garçon encore loin de la gloire. Les années à venir ont été difficiles. Cristian a alterné des résultats méritoires avec une instabilité qui l’a éloigné des hauts lieux du classement, dans ce qui était le reflet de son tennis: parfois un coup de vent offensif, parfois une machine gaspillant des avantages avec un net manque de schéma de jeu. 4 ans après cet exploit, le Chili a cessé d’avoir foi en Garín. Le Chilien a touché le fond et, après une 2016 qui ressemblait à sa rampe de lancement, a caillé une saison médiocre, sans atteindre aucune finale Challenger et terminer son voyage parmi les 300 premiers. Cristian avait besoin d’un répit, pour repenser son parcours loin des projecteurs et sans une région avec une telle ferveur envers le tennis avait les yeux plantés sur lui.

La maturité d’un joueur de tennis, à plusieurs reprises, vient après avoir touché le fond. Basé sur des bâtons, apprenant les mauvaises choses à faire et à ne pas faire. Pour Garín, 2018 a été une classe avancée sur la façon de survivre sur le circuit ATP et de renflouer une course que beaucoup considéraient comme perdue. Le Chilien a commencé à montrer des signes de maturité et, aidé par Larry Stefanki, a fait un calendrier chargé de tournois d’argile, son habitat naturel. Il n’avait que 22 ans, mais après plusieurs saisons dans les limbes, l’opportunité, avec un nouveau visage, semblait être un “maintenant ou jamais”. Commence ainsi une nouvelle ère pour Cristian, qui commence aussitôt à enchaîner les victoires, qui renait Phoenix de ses cendres et clôture une année spectaculaire avec 3 titres consécutifs (Campinas, Santo Domingo et Lima). Ceux qui l’appelaient un échec ont commencé à réaliser que la recette du succès était toujours là, mais qu’avoir une feuille de route claire et clarifier ce qui se passait dans sa tête était la première étape pour y parvenir.

Le reste appartient à l’histoire. Garín a été consacré dans le circuit l’année dernière et son dernier titre à Rio l’a propulsé dans le top 20, que le tennis chilien n’a pas goûté au meilleur Fernando González. Il Gringo Schneiter, qui a pris les rênes du Chilien vers la fin de cette année, est un autre grand coupable pour Cristian de faire le saut des Challengers vers les tournois ATP sans aucune difficulté, rappelant à plusieurs reprises la foi qu’il a en son élève. «J’ai toujours su que Christian avait un énorme potentiel. Pour moi, c’était un joueur qui, s’il était ordonné dans et hors du terrain, avait un excellent tennis pour commencer à jouer dans les grandes ligues, dans les tournois ATP. Mais je ne m’attendais pas à ce que sur les 160 qui étaient lorsque nous avons commencé à travailler, il atteindrait une finale et en gagnerait une autre », a-t-il déclaré au milieu de l’année dernière sur ESPN.

Quel est le motif d’un tel changement? La maturité mentale de Garin se reflète dans les pistes sous la forme d’une force mentale parfois sous pression que peu de gens pouvaient imaginer il y a des années. Loin sont les explosions de folie si le tennis ne coulait pas, en plus des nombreux sets gaspillés à l’obstacle minimum à franchir. Maintenant, le joueur de tennis d’Arica est tempéré dans ces situations, comme le montre son équilibre dans le tie-break du troisième set en 2019 (bilan positif de 5-2, étant l’une de ses deux pertes en herbe, sa pire surface). Non seulement au moment de franchir le pas dans les moments de pression, Garin a grandi; Il l’a également fait dans la gestion des désavantages du tableau de bord, ce que sans aller plus loin nous avons pu voir hier en finale contre Mager. L’Italien de tennis carburaba, étant le meilleur joueur du deuxième set et appréciant la dynamique positive du jeu … jusqu’à ce qu’il ait dû clôturer avec 5-4 dans l’électronique. Là, où avant qu’il ne devienne nerveux, Garín a montré sa hiérarchie, a mis le travail au classement général et enchaîné trois matchs sans faute pour clore le set, le match et le championnat 7-5.

Là où auparavant il y avait des doutes, il y a maintenant des opportunités. L’histoire de Cristian Garín nous montre que les temps de maturation de chaque joueur de tennis sont différents et que placer un tel fardeau bestial dès le début d’une course peut avoir des effets catastrophiques. Malgré tout, loin des projecteurs, le Chilien s’est racheté, a trouvé son chemin et se concentre désormais uniquement sur ce qui se passe sur le court. «Recevoir le trophée des mains de Kuerten signifie beaucoup pour moi, c’est à des moments comme ceux-là que je fais des sacrifices quotidiens. Je pense que tout cela est un cadeau après tant d’années à travailler dur et à souffrir. C’est mon rêve et je l’apprécie. »

Bénéficiant du respect et de la confiance de tout le Chili, Garín est devenu un homme du circuit. Et le monde du tennis lui en est reconnaissant, car il ajoute un représentant sur un terrain que beaucoup croyaient perdu. Seul le temps nous dira quelle est votre limite.

.