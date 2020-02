Garín sur ses aspirations à Santiago du Chili: “Je ne vais pas me détendre maintenant”

Cristian Garín est l’une des grandes sensations jusqu’ici cette saison et fait face à son passage à travers le ATP 250 Santiago du Chili 2020 avec des illusions renouvelées et en essayant de laisser derrière l’usure physique et mentale qui transpire après deux semaines de demande maximale. “Je suis arrivé à Santiago avec peu de temps pour m’adapter et m’entraîner, mais je ne vais pas me détendre maintenant. Le but est de concourir au maximum et de continuer à travailler pour m’améliorer. J’ai besoin de me reposer un jour puis de me préparer pour un tournoi qui m’excite beaucoup”, a-t-il déclaré dans ESPN est l’homme qui commence en tant que premier chef de la série, il est donc exempté du premier tour et aura plus de jours pour se reposer.

