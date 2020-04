Gaston Gaudio arrêté pour avoir enfreint la quarantaine obligatoire en Argentine

Le capitaine argentin de la Coupe Davis, Gaston Gaudio, a été surpris en flagrant délit de quarantaine obligatoire dans son pays d’origine. Le champion de 2004 de Roland Garros et producteur de télévision Sebastian Ortega a été arrêté par la police alors qu’il se promenait tard dans la nuit dans le quartier de Recoleta de la capitale, Buenos Aires.

En Argentine, un verrouillage complet a été imposé en raison de la pandémie actuelle. Selon Clarin, Gaudio a été arrêté par un policier et a dit qu’il se rendait dans une épicerie à proximité malgré l’heure tardive. Le journal rapporte que l’Argentin a été renvoyé chez lui et qu’aucune mesure plus sérieuse n’a été prise à ce stade.

Bien que cela soit peu probable, l’article 205 du Code pénal stipule que “Quiconque contrevient aux mesures des autorités compétentes pour empêcher la propagation d’une épidémie sera condamné à une peine de six mois à deux ans de prison”.

Gaudio est le champion de Roland Garros 2004 et a remporté huit titres en simple dans sa carrière. Il a également remporté 3 titres ATP en double au cours de sa carrière. Son classement le plus élevé était le n ° 5 mondial en avril 2005. Le joueur de 41 ans a battu son compatriote David Nalbandian en trois sets en demi-finale de l’Open de France puis a battu Guillermo Coria en finale pour remporter son seul titre du Grand Chelem en simple.

Gaudio a annoncé sa retraite du tennis en août 2011 et a disputé son dernier match au Kitzbühel Challenger où il avait perdu au premier tour, plus d’un an plus tôt. Il a également atteint les demi-finales des finales du circuit ATP en 2005 et a remporté plus de 6 millions de dollars en prix pour les soignants.