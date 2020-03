Gastón Gaudio valorise la série contre la Colombie

Gastón Gaudio et toute l’équipe argentine de Coupe Davis déjà ils sont concentrés en Colombie, où ils vont tenter d’éliminer l’équipe locale et ainsi obtenir la passe pour les éliminatoires de la phase finale qui se jouera de nouveau à Madrid en novembre prochain. Le ‘Cat’ a apprécié le premier touché à son arrivée au stade et la piste où une série sera jouée que Gaudio voit 50% pour chaque équipe.

L’égalité, qui se déroulera au Palais des Sports de Bogotá, sur terre battue, sera valable pour la phase finale de Madrid, avec trois précédents favorables à l’albiceleste. À l’heure actuelle, comme il est logique, Gaudio valorise l’adaptation. “Tout se passe bien, s’adaptant à la hauteur, aux balles. Nous sommes là depuis deux jours, certains sont arrivés aujourd’hui, d’autres hier, mais en général tout va bien pour le moment. La vérité est que tout va bien ici, le stade est spectaculaire, ce sera compliqué d’être un visiteur ici, la piste est belle mais il faut s’adapter à ces balles. Avec les jours restants on ira mieux “

Les pertes, les absences sensibles de Schwartzman et Pella, pourraient être un handicap important pour les Argentins. “Évidemment, deux joueurs importants manquent, mais cela n’affecte pas beaucoup l’équipe, car l’Argentine a toujours plusieurs options pour former une équipe compétitive, et j’ai beaucoup de confiance. La Colombie l’a déjà affrontée en Argentine et ce fut une série de résultats plus facile que vraiment c’était une histoire totalement différente, 50%, même la Colombie préférée en raison de la hauteur, être local aura un grand avantage. Ce sera une série très difficile “

La finale, le grand but de l’équipe, qui a déjà joué un bon rôle dans la première édition du Davis refondu. “L’Argentine a une très grande histoire du tennis et veut toujours être dans les phases finales. Dans le tennis, il y a une tradition assez importante et nous voulons évidemment être là.”

Quelques jours avant le début de la série, les équipes, on s’en souvient, seront composées de:

La Colombie:

– Daniel Elahi Galán

– Santiago Giraldo

– Away Gonzalez

– Juan Sebastián Cabal (Double)

– Robert Farah (doubles)

Argentine:

– Facundo Bagnis

– Juan Ignacio Londero

– Leonardo Mayer

– Horacio Zeballos (doubles)

– Máximo González (doubles)

