Gauff et l’apprentissage obtenu en Australie

Au deuxième tour, le formidable parcours de la jeune fille de 15 ans s’est terminé Cori gauff pour lui Open d’Australie. L’Américaine a été arrêtée par sa compatriote Sofia Kenin, donnant 6-0 dans le troisième set. Malgré cela, Coco a été satisfait lors d’une conférence de presse pour la performance et a admis s’être amusé sur la piste avec le défi et l’atmosphère dans les tribunes. Il ne se fixe pas de grands objectifs pour 2020 en termes de résultats, mais en termes de niveau de jeu en admettant qu’il a besoin de s’entraîner plus. Elle confirme qu’elle jouera à Indian Wells et à Miami et que les Jeux Olympiques seraient un rêve pour elle.

Déception mais notes positives après avoir perdu avec Sofia Kenin. “Je suis logiquement déçu d’avoir perdu. Mais je ne pense pas que cela ait à voir avec mes matchs précédents ou le match de Naomi aujourd’hui. Juste quand je perds, je deviens très émotif et émotionnel.

Elle a mis beaucoup de balles sur la piste. C’est très rapide. Il a également fait de nombreux restes, les miens n’étaient pas trop bons. J’ai fait beaucoup d’erreurs aujourd’hui. Cependant, malgré le 6-0 du troisième set, j’ai toujours pensé que je pouvais gagner. Je n’ai montré aucun geste négatif à aucun moment, j’ai toujours fait de mon mieux. Je suis surpris du calme que j’ai eu à chaque match, je suis à peine nerveux. “

L’apprentissage qui vient de Melbourne. “J’ai vu que je suis capable de vaincre. Je sais que lors de mon match du deuxième tour, j’étais loin derrière sur le tableau de bord. Je me suis clairement amélioré d’Auckland à maintenant. Je ne considère encore qu’une semaine. Je pense honnêtement que je me suis beaucoup amélioré en une semaine.” Avec plus de formation, je serai en mesure de le rendre beaucoup plus sûr. “

Ce qui s’est amélioré depuis le dernier US Open. “Mon service est sans aucun doute meilleur maintenant malgré le fait qu’aujourd’hui j’ai commis suffisamment de doubles fautes. Mon retour est meilleur. Je suis satisfait car j’ai déménagé, car j’ai fait la transition entre la piste et le filet. Tout cela est quelque chose que je veux continuer à maintenir dans les semaines et les tournois à venir. “

Calendrier pour les prochains mois. “Je ne sais pas s’il me reste un tournoi plus exceptionnel. Je veux jouer à Indian Wells. J’irai à Miami, c’est sûr. Après cela, je ne suis pas sûr de ce que je vais faire.”

Jouez aux Jeux Olympiques, un objectif et un rêve. “J’espère que je pourrai améliorer mon classement et me qualifier pour les jouer. Je pense que la coupe est à Roland Garros, j’aurai trois tournois avant ça. Ce sera difficile mais je donnerai tout pour être. Je voudrais y aller. Ce serait fantastique.”

L’essentiel pour elle en 2020, améliorer son tennis. “Mon objectif à court terme est de m’améliorer. Je me débrouille très bien à 15 ans. J’ai le sentiment d’avoir beaucoup de marge de progression. Tout le monde le pense, mes parents et mon équipe. Je ne pense pas avoir atteint mon pic de niveau. Je veux améliorer mon tennis, aller loin dans les tournois, gagner plus d’expérience, jouer plus de jeux pour être plus arrangé pour des dates comme aujourd’hui. “

Surpris par l’énorme soutien du public. “Très surpris par cela. Ils ont chanté le cri” australien “typique. Je ne sais pas si c’était parce que c’était la journée de l’Australie. Je ne sais pas pourquoi, je ne pense même pas que c’était le favori. Tout le stade de chaque match me soutenait. US Open Je peux comprendre qu’elle est une favorite, mais pas ici. Je me sens comme une Australienne adoptive maintenant. J’espère qu’elle le restera à l’avenir. “

