Gauff parle de sa rencontre contre Osaka

Cori gauff Il a de nouveau laissé des échantillons du diamant incroyable qui est poli dans le tennis féminin. L’Américaine a surmonté un set adverse et a entamé un troisième tour où la Japonaise Naomi Osaka l’attend, devant laquelle elle a déjà joué lors du dernier US Open. Une rencontre qui génère déjà de grandes attentes et à laquelle le jeune joueur a réfléchi, entre autres.

L’Américaine a analysé sa rencontre contre Sorana Cirstea. “Je pense que j’essayais de garder mon calme principalement et de rester positif. J’ai toujours pensé que je pouvais gagner quel que soit le tableau de bord. Il y a eu un moment précis dans le jeu où je pense avoir changé et décidé d’être plus agressif. Je savais que je devais être plus agressif. Je suppose J’ai finalement décidé de le faire, même si j’aurais aimé avoir décidé avant. Je pense que je sentais que l’élan changeait. Je savais que je devais continuer à pousser. C’était un bon match. Je pense toujours que je m’amuse, que je gagne ou que je perde. “

“Je pense qu’en ce qui concerne le combat, je suis satisfait. Mais je pensais que j’aurais pu mieux jouer aujourd’hui. Je pense vraiment que j’ai très bien changé le cours du jeu aujourd’hui. Je pense généralement que je prends le temps de prendre ces décisions quand il s’agit de changer.” la stratégie je pense que je me suis adaptée assez rapidement au déroulement du jeu, surtout dans le deuxième set j’avais un avantage assez confortable je savais que dans le troisième set j’allais être proche Ce fut un très bon moment dans le jeu pour moi . “

Sa rencontre avec Osaka, «vengeance» de son affrontement à New York. “Je pense que cette fois, je serai moins nerveux. Je pense que l’US Open était nerveux. C’était ma première fois à Arthur Ashe. Maintenant, ce sera différent, nous nous connaissons tous les deux. Elle joue très agressive. Cette fois, je vais être plus agressif. Oui, je pense que j’ai plus de confiance cette fois. Ma mentalité est toujours liée au fait que je n’ai vraiment rien à perdre, même quand j’étais en juniors, étant l’un des meilleurs, et que techniquement j’étais censé gagner. Je sentais aussi que je n’avais rien à perdre et je le ressens encore maintenant. Je pense que ma mentalité est que je vais me battre. Si je perds, le monde ne finira pas. J’aurai un autre match dans une semaine environ. qu’il y a moins de pression pour gagner. J’ai l’impression de ne pas essayer de gagner, mais de jouer mon meilleur tennis sur le terrain. Gagner vient avec ça si je joue bien. “

Gauff, qui pourrait affronter Serena en quart de finale si tout se passe bien pour les deux, ne pense évidemment pas à cette confrontation. “Oui, je n’y ai vraiment pas pensé, pour être honnête. Je ne savais même pas que Serena était à mes côtés. Je ne regarde pas vraiment les photos. Je sais juste que je joue contre Naomi. J’ai hâte de jouer avec la légende. J’ai des doubles demain, donc je me concentre principalement sur ça. “

