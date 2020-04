Genèse d’un champion Chapitre 4: La magie de Novak Djokovic 2011

Novak Djokovic du début à aujourd’hui. Dans cette nouvelle rubrique, nous explorerons la carrière du Serbe, en concentrant notre analyse en plusieurs étapes non seulement sur ses victoires et ses records, mais aussi sur des anecdotes, des événements survenus en coulisses et des curiosités.

Bref, la genèse d’un champion. Anno Domini 2011. Une saison passionnante pour Djokovic. Le Serbe a remporté 10 titres en 11 finales disputées. À l’Open d’Australie, il a disputé sa quatrième finale en majeur. En battant Andy Murray en finale, il remporte son deuxième Slam, confirmant une fois de plus un grand champion.

Mais ce n’était que la pointe de l’iceberg de son année. La saison a été principalement caractérisée par son défi contre Rafael Nadal. Lors de précédents défis contre l’Espagnol avant 2011, Nole avait remporté sept des 23 matches. En 2011, il a remporté six matchs sur six!

Nole a réussi à faire le Sunshine Double: après la victoire à Melbourne, il a gagné à Indian Wells et à Miami, battant deux fois son rival espagnol. Avec le début de la saison sur terre battue et la victoire à Belgrade, Djokovic a défié Nadal à Madrid et à Rome, remportant les deux fois.

À Roland Garros, pour la première fois de sa carrière, il a eu la chance de devenir le nouveau no. 1: il aurait dû atteindre la finale pour ce but, mais il a été battu par Roger Federer en demi-finale, en quatre sets. Ce rendez-vous avec l’histoire n’a été que reporté.

À Wimbledon, après la victoire contre Tsonga, il est devenu le 25e numéro 1 de l’histoire du tennis masculin. Deux jours plus tard, il bat à nouveau Rafael Nadal en finale du Championnat, remportant son troisième Chelem et triomphant pour la première fois sur les pelouses du All England Club.

“Il est gentil, mais malheureusement, il joue à l’ère de Federer et Nadal. Avant d’être n ° 3 mondial et les gens étaient d’accord avec ça, mais quand il est devenu n ° 1 mondial, ils ne l’ont pas accepté. Je souffre beaucoup pour cette chose “, a déclaré Dijana Djokovic, la mère de Nole, après la victoire de Wimbledon l’an dernier contre Federer.

Après avoir remporté la Coupe Rogers, Djokovic était également le favori à l’US Open. Lors du New York Slam, il a d’abord battu Federer, puis a gagné en finale contre Nadal, battant l’Espagnol pour la énième fois et remportant son quatrième Slam.

Dans une interview il y a quelques années sur son meilleur souvenir à l’US Open, il a déclaré: “Evidemment, quand j’ai remporté les deux trophées, en 2011 et 2015. Mais si je devais choisir un moment, ce serait le 15-40 dans le cinquième set contre Roger Federer en demi-finale de 2011, où j’ai sauvé deux balles de match, dont une avec une réponse incroyable. “

Mais Novak Djokovic ne pouvait pas savoir qu’une situation encore plus incroyable se produirait quelques années plus tard.