Gianluca Mager étourdit Dominic Thiem pour garder Roger Federer dans le top-3

N ° mondial 4 Dominic Thiem devra attendre jusqu’en mars pour passer devant Roger Federer et percer le top 3 pour la première fois, s’inclinant en quart de finale de Rio de Janeiro face à un qualifié Gianluca Mager 7-6, 7-5 en une heure et 55 minutes, restant 85 points derrière le Suisse sur la liste ATP.

Le double finaliste de Roland-Garros était loin d’être son meilleur cette semaine, aux prises avec une petite blessure au genou et surmontant Felipe Meligeni et Jaume Munar pour atteindre les quarts d’une manière ou d’une autre, éloignant une victoire d’un classement en carrière.

Néanmoins, Mager a émergé au sommet après deux jours de tennis en raison de retards de pluie, prévalant dans les moments cruciaux pour se retrouver dans la première demi-finale ATP, en direction de Rio de Janeiro avec deux triomphes ATP à son actif.

Servant à 77%, l’Italien a repoussé cinq des sept occasions de pause et a obtenu trois pauses pour émerger au sommet et atteindre les quatre derniers après avoir tiré 35 gagnants et 27 erreurs directes. Prêt à affronter un adversaire bien mieux classé, Gianluca a battu Dominic pour une avance de 3-1 vendredi, forgeant l’avantage que Thiem a effacé avec une pause amoureuse lors du septième match, les deux joueurs ayant bien servi à établir un tie-break que l’Italien a établi. a gagné 7-4 après deux mini-pauses.

L’outsider a pris une autre pause dans le troisième match du deuxième set lorsqu’il a dû s’éloigner du terrain en raison de la pluie, ne pouvant pas reprendre le choc et revenir samedi pour une action plus excitante. Thiem a sauvé une chance de pause dans le septième match avec un vainqueur de service, mais n’a pu créer aucun avantage au retour jusqu’au dixième match lorsque Mager a servi pour la victoire.

Les nerfs ont commencé à apparaître et l’Autrichien a saisi la pause qui l’a maintenu en vie, lui donnant un coup de pouce massif qui ne lui a rien donné après tout, Gianluca plaçant un vainqueur du coup droit pour une autre pause dans le match 11, servant pour la victoire pour la deuxième fois .

Prêt à éviter les mêmes erreurs, l’Italien a décroché un as pour une prise à 15 qui l’a propulsé en demi-finale où il aura même une chance d’atteindre la finale plus tard dans la journée.