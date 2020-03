Gianluca Moscarella pourrait revenir en tant qu’arbitre à la fin de l’année

Le monde du tennis se souvient probablement encore des commentaires malheureux de Gianluca Moscarella il y a quelques mois à un garçon de balle. L’événement a eu lieu au Challenger de Florence, et le joyeux juge du président de l’ATP a pris sa licence pour agir sans aucune honte. Heureusement, il y avait des caméras et des microphones qui captaient ce qui s’était passé. Beaucoup ont plaidé pour une sanction exemplaire, qui crée un bon précédent, mais il semble que l’ITF ne l’ait pas considérée comme telle.

Selon la dernière résolution de l’agence, dans laquelle elle met à jour le statut des sanctions contre les juges présidents, Gianluca Moscarella pourrait ré-arbitrer à partir du 2 décembre 2020, pas même un an après avoir rendu la décision finale concernant son cas (elle a été prise en février de la même année). C’est une sanction qui semble non seulement insuffisante, mais pratiquement embarrassante et inexplicable à toutes fins. Rappelons que le juge président italien est venu s’insinuer dans un garçon de balle, probablement mineur, avec des phrases comme: “tu es fantastique”, “tu es très sexy“,” Ça va? Il fait très chaud. Vous sentez-vous chaud Physiquement ou émotionnellement? “

Suite à cet incident, l’opinion publique a “forcé” les agences gouvernementales à prendre une décision qui était clairement présumée exemplaire. Utiliser le pouvoir conféré par un juge de chaise à un garçon de balle, probablement mineur, sans aucun consentement, était une infraction grave et une altération de la bonne conduite en tant qu’arbitre. Il semble que l’ITF n’ait pas envisagé de suspendre Moscarella pendant une période supérieure à un an.

Rappelons que Gianluca a déjà été accusé de comportement similaire par un ancien partenaire. Cet ancien juge président est Magdi Somat, qui a officié pendant plusieurs années dans l’ATP mais a été expulsé du syndicat d’arbitrage sans aucune explication. Des mois plus tard, l’Arabe a décidé de raconter sa version de l’histoire à travers un article détaillé dans lequel il dénonçait une complot de dissimulation d’abus sexuels au sein de l’ATP, avec plusieurs hauts postes et présidents connus impliqués. L’un d’eux, selon Magdi, était Moscarella: il est entré une fois dans les bureaux d’un tournoi ATP pour demander à un partenaire de sexe et l’accusant de “le taquiner avec ces seins et ce cul”. Somat apparaît également dans le rapport de l’ITF; pour lui il n’y a pas de date de retour possible, totalement suspendu de tout rôle d’arbitre. Ni l’ATP ni l’ITF n’ont jamais statué sur ces faits.

Le dernier arbitre de statut “International” mentionné est Damien Steiner. La suspension argentine provient de raisons totalement différentes: après avoir accordé diverses interviews à des médias sud-américains, l’ATP et l’ITF ont décidé de le suspendre ipso facto. Damián est venu d’officier la finale de Wimbledon, le point culminant de sa carrière, et une négligence possible a jeté tout le travail précédent. L’ATP est très clair dans ses règles, c’est-à-dire qu’aucun arbitre agréé ne peut parler des tenants et aboutissants du circuit ou de sa position auprès des médias. Même si cela semblait trop sévère, l’ITF déclare Steiner comme “suspendu jusqu’au 31 mai 2020“C’est-à-dire que la sanction qui lui est infligée prend fin dans pratiquement deux mois. Après avoir été employé par l’Association argentine de tennis pour donner divers cours d’arbitrage à travers le pays, nous ne savons pas si Steiner reviendra à la pratique en tant qu’arbitre professionnel, mais oui que le voile sur lui serait levé après presque un an suspendu par l’ATP et l’ITF.

.