Gianni Clerici et l’Ode à Wimbledon

Gianni Clerici est un journaliste italien au stylo raffiné et piquant. Mais avant cela, il était un joueur de tennis, un grand connaisseur du jeu et de son histoire. Il a fait le premier tour à Wimbledon et à l’Open de France, mais sa connaissance du tennis était claire pour tout le monde quand il a commencé à raconter le tennis, à travers des rapports de match, des interviews, des essais et des livres.

Après l’annulation de Wimbledon en raison de la pandémie de COVID-19, Clerici a écrit une Ode personnelle aux Championnats, publiée sur le magazine italien Repubblica: “J’ai reçu l’e-mail du All England Club annonçant l’annulation du tournoi: il est 17 heures. , et mes pensées remontent à l’époque où les jardiniers étaient au chômage à cause des deux guerres.

J’ai vécu à Wimbledon pendant plusieurs années, trois fois, là, j’ai perdu un match de tennis. Et j’ai rencontré le secrétaire à la fin de la guerre, Norah Gordon Cleather. Du livre de Norah, histoire de Wimbledon, je me souviens de quelques pages par cœur et de deux photos: l’une avec les deux petits cochons gardés par la queue par les soldats qui avaient réquisitionné le club, l’autre avec les filets métalliques de la cour centrale déchirés par une bombe de la Luftwaffe.

“La première interruption s’est produite de 1915 à 1918. La reine Mary et le roi George V étaient des spectateurs très fréquents de la cour centrale, comme ce n’était pas le cas d’Elizabeth, qui ne s’est présentée que le jour du triomphe de Virginia Wade.

Dans les premiers jours du tournoi en 1877, le club se tenait sur Worple Road et y est resté jusqu’en 1921. Puis il a déménagé sur Church Road, la route qui se termine à l’église de St. Mary, où les organisateurs ont acheté cinq hectares de terrain .

“A partir de 1922, le round de défi a également été aboli, la formule qui a permis au champion sortant d’entrer directement dans la finale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le club a accueilli les volontaires de la Home Guard britannique, et la bombe allemande larguée en 1940 a presque complètement détruit le Court central.

A la reprise du match, en 1946, le Français Ivon Petra l’a emporté. Les vers du poème de Kipling, «Si» sur la porte d’entrée de la cour centrale, ont survécu à ces moments de stationnement forcé: «Si vous pouvez gérer Triumph et Ruin et traiter ces deux imposteurs de la même manière.»