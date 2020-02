Gilles Cervara peu impressionné par celui de Daniil Medvedev sur le comportement des tribunaux

L’entraîneur de Daniil Medvedev n’a pas été impressionné par l’attitude du Russe contre Jannik Sinner à l’Open 13. Bien que le Russe ait battu la star de la prochaine génération, il a perdu le premier set avant de revenir. Quand je vois Daniil avec ce genre d’attitude, cette énergie pendant le premier set, pleurant tous les points perdus, ça m’énerve », a déclaré Cervara à L’Equipe.

«Je me suis dit:« Il doit réagir. Soit c’est lui ou c’est moi. C’était moi. Je ne voulais pas soutenir ce comportement à ce moment-là, sachant que s’il continuait comme ça, il se dirigeait droit dans un mur ».

Il a en outre ajouté: «À un moment donné, il y a des choses qui ne correspondent pas à son niveau et à son âge». Cervara s’est éloigné du match et espérait que cela ferait ressortir une réaction de Medvedev et cela a fonctionné.

“J’espérais secrètement que cela le ferait réagir”, a déclaré Cervara. «Je ne voulais plus attendre… Je me souviens d’une fois à Cincinnati où nous nous sommes criés dessus du côté du court. Cette fois, je viens de me lever. “

Medvedev a également admis qu’il n’aurait pas blâmé son entraîneur s’il était retourné à l’hôtel pendant qu’il jouait. Avec mon comportement sur le terrain, même si ma boîte entière était partie, j’aurais dit «OK». Il avait raison », a déclaré Medvedev. «En même temps, cela m’a permis de retrouver ma bonne énergie. Parce qu’après, je n’ai pas dit un mot ».