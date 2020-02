Gilles Cervara quitte le stade à cause de la mauvaise attitude de Medvedev

On a beaucoup parlé de l’attitude clairement améliorable dont elle jouit Daniil Medvedev sur la bonne voie à certains moments. Le Russe est capable d’être un automate lorsqu’il est concentré, mais au moment où ses sentiments ne sont pas idéaux, il essaie d’abuser des soliloquies pessimistes et se lève, lançant des fléchettes sur un banc qui ne veut pas endurer son manque de discipline . Voilà ce qu’il a transmis Gilles Cervara avec ses actions, puis avec ses paroles, après le duel avant Jannik Sinner correspondant à ATP 250 Marseille 2020, dans lequel Medvedev a fini par remporter la victoire (1-6 6-1 6-2) après un premier set vraiment négatif, tant en jeu qu’en attitude.

Beaucoup n’ont pas remarqué instantanément, mais on a pu voir comment Gilles Cervara Il a décidé de se lever et de quitter le stade lorsque Daniil était sur le point de perdre le premier tour et après avoir cherché pour la énième fois vers lui en récriminant on ne sait pas quoi. À ce moment, le Français a pris la décision transcendantale et radicale de montrer à son joueur qu’il ne pouvait pas continuer comme ça. “Cela me dérange beaucoup de voir Daniil avec cette attitude, cette énergie négative permanente qu’il a montré dans le premier set, se plaignant continuellement et pleurnichant à propos de chaque point perdu. Je me suis dit que je ne voulais pas approuver ce comportement et que si je ne pouvais pas le faire changer son L’attitude allait perdre le match, j’ai donc décidé de partir “, a expliqué le Français dans des propos recueillis par Tennis.com.

“Il y a des choses qui ne peuvent pas être acceptées avec leur niveau de jeu et leur âge”, a déclaré un Cervara visiblement en colère. “C’était lui ou moi. J’ai pris la bonne décision, je pense, en interne, je savais que cela pouvait le faire réagir. Une fois à Cincinnati, nous n’avons fait que crier d’un côté à l’autre de la piste et je n’ai rien fait pour le changer. Cette fois, j’ai pensé que il valait mieux se lever et le laisser tranquille “, a-t-il dit Gilles Cervara, dont la décision a été soutenue par Daniil Medvedev lui-même à la fin du match. “Avec mon comportement sur le terrain, j’aurais compris que toute mon équipe était partie. Gilles avait absolument raison. Ce qu’il a fait m’a permis de récupérer l’énergie positive, je n’ai pas rouvert la bouche après son départ”, a expliqué un Daniil Medvedev tôt ou tard que corriger ce comportement.

