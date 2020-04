Gilles Cervara: Sur le plan mental, Daniil Medvedev s’est beaucoup amélioré

Nommé meilleur entraîneur de tennis de l’année 2019 par l’ATP, Gilles Cervara Il a été découvert comme l’une des grandes révélations du circuit l’année dernière avec son joueur, Daniil Medvedev, avec qui il a réussi à surprendre tout le monde dans un été intense, où il était très proche de tourner la finale de l’US Open contre Rafa Nadal après avoir mis deux sets à zéro. L’entraîneur français a participé à une conversation avec les fans via le compte Tecnifibre, où il a offert des détails de son histoire avec le joueur et comment il développe son travail avec l’un des noms propres du circuit aujourd’hui.

Quand avez-vous rencontré Daniil pour la première fois? “C’était en 2014. Il est venu s’entraîner pendant une semaine avant un tournoi junior sur terre battue. Je l’ai d’abord entraîné là-bas.”

Comment est une session de formation typique avec Daniil. “Je dirais qu’il n’y a pas de séances d’entraînement typiques avec lui, chacune est différente. Lorsque nous entrons sur les pistes, j’ai certains objectifs en tête, tout comme lui. Nos séances durent généralement entre une heure et demie à quatre heures, selon ce sur quoi nous travaillons ou la période de l’année où nous sommes. “

Plan préféré de Medvedev. “En particulier, je dirais son service. Bien que j’aime vraiment tous ses coups, si je devais en choisir un, ce serait le service.”

La meilleure chose à propos de pouvoir former un joueur comme le Russe. “J’aime vraiment la partie imprévisible lorsque je m’entraîne avec lui sur le court ou pendant un match. Cela me demande de pouvoir m’adapter à la situation, qui est toujours différente.”

Si vous avez déjà essayé de changer le bon mouvement que Daniil a en frappant, toujours très commenté par son style particulier. “Non, la vérité est, non. Même si cela peut sembler étrange, la chose la plus importante est l’efficacité et son droit est efficace dans la plupart des cas. Changer son bon mouvement n’est pas mon objectif principal.”

Nous avons tous vu que Daniil a un caractère particulier et est parfois difficile à apprivoiser. Un amateur lui demande comment il essaie parfois de le calmer. “Je devrais considérer deux situations, pendant l’entraînement et pendant un match. Avec lui, je peux faire plus de choses à l’entraînement que pendant les matchs. Entraînement Je peux contrer certaines réactions qu’il doit lui enseigner un chemin différent. Dans les jeux c’est très différent mais il faudrait beaucoup de temps pour bien l’expliquer. “

Quels ont été les changements les plus importants dans le jeu de Daniil depuis que vous avez commencé à travailler avec lui. “Il y en a beaucoup. Le principal dirait que son tennis a évolué de plusieurs façons. Sa compréhension de son propre tennis et de son niveau physique s’est beaucoup améliorée. Et en ce qui concerne ses capacités mentales, bien qu’elles ne soient pas parfaites, il les a beaucoup améliorées.”

Sa façon d’analyser les adversaires auxquels Daniil sera confronté. «Je regarde souvent les matchs de leurs adversaires, leurs matchs précédents du tournoi, en particulier leur dernier. De cette façon, je peux voir où ils en sont. J’utilise également les applications de données et de statistiques, qui me donnent beaucoup d’informations que je peux synthétiser dans la préparation des matchs avec Daniil “.

La formation que vous avez en tant que coach. «Je n’ai pas eu de formation en tant que telle, car j’ai passé un examen en deux jours, que j’ai préparé en tant que candidat indépendant. J’ai eu un autre type de préparation, mentalement et physiquement, mais la formation la plus importante que j’ai eue pour être coach est tout que j’ai appris en tant que joueuse de tennis et aussi mon expérience dans d’autres sports. “

