Gilles Simon détruit Daniil Medvedev pour affronter Auger-Aliassime

Le double champion marseillais Gilles Simon se qualifie pour sa première demi-finale depuis 2015, envoyant la tête de série Daniil Medvedev 6-4, 6-0 en 67 minutes! Il s’agissait de la 34e victoire dans le top 10 pour le Français qui a saisi 11 des 12 derniers matchs pour marcher vers la ligne d’arrivée et battre le Russe qui n’a pas encore retrouvé la forme après cette défaite en demi-finale face à Novak Djokovic lors de la Coupe ATP.

Daniil a récolté sept misérables points au retour, quatre lors du premier match du match quand il a brisé Gilles pour une avance rapide, perdant du terrain au service et au retour après pour subir un bagel et terminer son voyage en quart de finale.

Simon a remporté 55% des points de retour, les transformant en cinq pauses et ayant le dessus sur la deuxième partie du premier set pour atteindre les demi-finales. Medvedev a réussi une pause dans le premier match suite à une erreur de revers de Simon, forgeant un avantage 3-1 avec un vainqueur de service avant de disparaître complètement du terrain.

Gilles a riposté lors du sixième match lorsque le tir de Daniil n’a pas réussi à passer le filet, réalisant deux prises faciles dans les matchs à venir et prenant l’ouvreur avec une pause dans le dixième match suite à un coup droit lâche du Russe.

Le Français a tenu à 15 avec un as au début du deuxième set, volant le service de Medvedev à 15 et remontant 3-0 avec une autre prise confortable. Medvedev a pulvérisé une erreur de revers pour subir une pause dans le quatrième match et c’était fini quand Gilles a décroché un parfait coup droit en crosscourt à 5-0 pour livrer un bagel et atteindre les demi-finales avec style.

Simon affrontera désormais le 7e tête de série Felix Auger-Aliassime qui a battu Egor Gerasimov 7-5, 6-2 en une heure et 38 minutes pour la troisième demi-finale de la saison. Felix a eu du mal au deuxième service mais ce n’était pas un obstacle aujourd’hui, face à un seul point de rupture dans tout le match et produisant quatre pauses qui l’ont gardé en sécurité une fois revenu de 5-3 dans le premier set.

Le Canadien a envoyé un coup droit longtemps dans le premier match pour donner un service instantanément, perdant ses chances sur le retour dans les matchs quatre et six avant d’utiliser le dernier à 4-5 qui l’a maintenu en lice. Avec l’élan de son côté, Felix a pris une pause à l’amour dans le match 12 pour décrocher le premier match et gagner un coup de pouce massif avant le deuxième set où il a livré quatre prises confortables pour augmenter la pression de l’autre côté du filet.

Le jeune a saisi la quatrième chance de pause dans le deuxième match et a scellé l’affaire avec un autre match de retour réussi à 5-2 qui l’a porté au-dessus de la ligne d’arrivée.