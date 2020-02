Gilles Simon s’ouvre sur l’annonce de Roger Federer

Roger Federer a annoncé qu’il avait été opéré mardi en Suisse pour soigner une blessure au genou droit. Le champion de Suisse manquera Dubaï, Indian Wells, Miami, l’exposition avec Alexander Zverev à Bogotà et Roland Garros.

Le 20 fois champion du Grand Chelem devrait revenir à Halle en juin. “Mon genou droit me dérange depuis un petit moment”, a-t-il déclaré. «J’espérais que ça disparaîtrait mais, après un examen et une discussion avec mon équipe, j’ai décidé de me faire opérer par arthroscopie en Suisse hier.

Après la procédure, les médecins ont confirmé que c’était la bonne chose à faire et sont très confiants d’une guérison complète. En conséquence, je devrai malheureusement manquer Dubaï, Indian Wells, Bogota, Miami et le French Open ».

À propos de l’annonce de Federer, Gilles Simon a expliqué: “Je n’y pense pas, tu n’as rien à dire, tais-toi, attends et regarde ce qui va se passer, c’est l’attitude la plus efficace.

La dernière fois qu’il est revenu après une si longue période d’absence, il vient de remporter l’Open d’Australie, ce qui en fin de compte résume les conclusions que nous pouvons tirer aujourd’hui. “Lors de l’Open d’Australie de Melbourne, Federer a atteint les demi-finales après des victoires en deux sets. sur Steve Johnson et Filip Krajinović, une victoire en cinq sets sur John Millman, une victoire en quatre sets sur Márton Fucsovics et une victoire en cinq sets sur Tennys Sandgren (il a perdu contre Novak Djokovic).