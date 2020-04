Godsick révèle les tenants et aboutissants du dernier Federer-Nadal

Tony Godsick est l’une des pièces fondamentales de l’équipe qui entoure Roger Federer. Il n’est pas seulement son agent, mais pratiquement un homme d’affaires, quelqu’un de confiance qui a la relation la plus intime avec les Suisses. L’homme d’affaires, qui représente également d’autres joueurs de tennis tels que Coco Gauff, Alexander Zverev ou Juan Martín del Potro, était vraiment l’homme qui a géré les fils de la dernière étape de la Suisse: briser la plus grande participation qui ait existé dans un match de tennis main dans la main du dernier Match pour l’Afrique. Cette édition, tenue à Le Cap, avait la présence de Federer et Nadal et était surtout pour le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem puisqu’il a eu lieu dans le pays de naissance de sa mère Lynette. Godsick s’est entretenu avec Tennis et a révélé les tenants et les aboutissants de ce grand événement.

Comment le parti a été conçu: “Roger, alors que ta carrière était encore active, J’avais toujours voulu jouer en Afrique du Sud, où sa mère est née. Nous avons eu ces jeux à Madrid, Zurich, Seattle et San José, mais là où il était le plus logique de jouer à ce jeu, c’est dans le pays où la Fondation travaille le plus. Federer, depuis le début, a toujours été clair sur qui il voulait que son rival soit: Nadal. Federer m’a dit: “Si je vais jouer dans le pays de ma mère pour la première fois, ce doit être contre mon plus grand rival”. Il y a deux ans, l’idée a commencé à prendre de la température, nous avons regardé notre calendrier et celui de Rafa et il y a un an, nous avons convenu que le temps serait en février, après l’Open d’Australie.

Mais il y avait plus que cela. Une des raisons pour lesquelles Federer est toujours en compétition est l’adrénaline générée par la compétition contre les plus grands gradins, dans les meilleurs stades. L’Afrique du Sud n’a pas de grands pavillons intérieurs, j’ai donc lancé l’idée de jouer à l’extérieur et de battre un record. Par la suite, l’événement a commencé à prendre vie. Nous cherchions à toucher 50 000 spectateurs et à créer une expérience de tennis à l’intérieur d’un stade conçu pour la Coupe du Monde. ”

Travailler avec Nadal: “Carlos Costa (L’agent de Nadal) et moi avons travaillé chez IMG pendant un certain temps. J’ai toujours connu Rafa, mais grâce à la rivalité avec Roger, nous nous sommes rapprochés; De plus, la relation entre Rafa et Federer a évolué à un point tel que les deux sont très proches l’un de l’autre. Ce sont des concurrents féroces sur la piste, mais une fois le match terminé, ils ont beaucoup de respect. Ils sont là l’un pour l’autre.

Roger est énorme en Afrique du Sud parce qu’il a un passeport sud-africain, mais Rafa était loin d’être un acteur de soutien; nous avons amené une star mondiale. Je peux également dire la même chose pour Trevor Noah et Bill Gates. Avec Rafa, nous avons eu un dîner privé la veille du match et compris qu’est-ce que tout cela signifiait pour Roger. Il a compris que c’était une façon d’inspirer un continent, une nouvelle génération de joueurs de tennis. “

Ce que Federer a pensé avant le match: “Il était vraiment impatient, mais très nerveux. Il savait qu’il était l’hôte, que l’Afrique du Sud le suivait depuis de nombreuses années. N’ayant jamais joué là-bas, il y avait une pression supplémentaire. Les gens n’avaient pas acheté son billet pour voir quelque chose d’amusant, mais pour voir Roger Federer jouer au tennis. Roger a dit: “Je ne peux pas faire ça tout le temps. Je ressens la pression de jouer au tennis comme les gens demandent et attendent de moi. ” Je voulais que tout soit parfaitParce que je savais que c’était une opportunité unique. “

L’avenir de la carrière de Federer: “Il y a des joueurs qui préfèrent sortir sur le terrain avec leurs écouteurs. Roger n’a jamais fait ça parce qu’il veut écouter les tribunes. C’est une des choses qui le motive à continuer à jouer: les cris, la réaction du public. Je pense que c’est comme s’il avait une bibliothèque dans sa tête où il stocke tous ces moments. Cela servira non seulement à garder des souvenirs incroyables plus tard, mais c’est aussi la motivation qui vous aide à continuer sur le circuit: les plus grandes tribunes, les plus grands stades. “

La prochaine fête pour l’Afrique: “Nous n’avons pas encore décidé de la suite. Nous avons placé la barre trop haut. Je ne sais pas si nous allons recommencer à battre le record, mais c’est pour une bonne cause. Au Cap, nous élevons autour 3,7 millions de dollars. Ces matchs permettent de partager et d’étendre le tennis, qui se développe partout. J’imagine que nous voudrons faire un autre Match pour l’Afrique aux États-Unis, dans un grand stade et dans une ville où Roger n’est pas encore allé. Peut-être Le Canada, est une autre option. Ce que je sais, c’est qu’il y en aura beaucoup plus, ce n’était pas le dernier. Si c’était le cas, oui, ce serait une fin imbattable. “

.