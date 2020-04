Goffin explique pourquoi Roger Federer, Rafael Nadal et Djokovic sont difficiles à battre

L’ancien numéro 7 mondial, David Goffin, affirme que les Big Three ne manquent jamais de livrer leur meilleur tennis au Grand Chelem et c’est l’une des principales raisons de leur énorme succès sur la plus grande scène. Le groupe des Trois Grands – composé de Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer – a été absolument dominant au Grand Chelem au cours des deux dernières années car il n’y a pas eu de champion du Grand Chelem en dehors du groupe depuis que Stan Wawrinka a remporté le Titre US Open 2016.

Goffin, désormais classé n ° 10 au monde, a fait un quart de finale à chacune des trois premières épreuves du Grand Chelem de la saison et il a également disputé trois matchs de huitièmes de finale à l’US Open. Dans une interview accordée à La Libre, la star du tennis belge a cité l’énorme expérience comme l’une des principales raisons du succès des Big Three et a ajouté: “Ils sont préparés à cela, ils livrent toujours leur meilleur tennis quand les temps sont venus.”

Lors de son interview, le finaliste de Nitto ATP Finals 2017, Goffin, a admis qu’il ne comprenait toujours pas pourquoi il avait évité le doublé de la finale de la Coupe Davis 2017. Goffin a remporté chacun de ses deux matchs en simple contre la France, mais le reste de l’équipe n’a pas réussi à livrer et les Belges ont terminé deuxième après que Lucas Pouille ait battu Steve Darcis dans le cinquième but décisif.

“Pourquoi n’ai-je pas joué de double en finale? On m’a souvent posé cette question”, a expliqué Goffin. “Mon souhait était de jouer avec Steve Darcis en double mais son coude était un peu blessé et il fallait le soigner pour le cinquième caoutchouc. Et d’un autre côté, Ruben Bemelmans et Joris de Loore se préparaient depuis des semaines. ”