Golden Swing 2020: tournois à suivre

Chaque année à cette époque, une partie des joueurs de l’ATP met le cap sur les terres chaudes d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud pour jouer un mois de tournois sur terre battue. Le calendrier a changé au fil des ans et a vu son importance quelque peu réduite, mais il attire toujours des profils intéressants et laisse des matchs épiques. Cette année, le calendrier de la soi-disant Balançoire dorée Il a la forme suivante:

ATP 250 Córdoba (Argentine): 03-09 février

ATP 250 Buenos Aires (Argentine): 10-16 février

ATP 500 Rio de Janeiro (Brésil): 16-23 février

ATP 250 Santiago (Chili): 24 février – 01 mars

Au total, 1250 points en jeu et plusieurs kilomètres à parcourir. De plus, le tennis revient au Chili pour la première fois depuis 2014.



