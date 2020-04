Goran Ivanisevic doute que nous allons voir du tennis avant l’Open d’Australie

Le champion de Wimbledon 2001, Goran Ivanisevic, a été déçu après l’annulation des Championnats car il le considère comme un événement spécial. Mercredi, l’annulation de Wimbledon a été officiellement confirmée et les Championnats ont été annulés pour la première fois depuis 1945.

“Unreal. Que puis-je dire d’autre? Je suis particulièrement désolé pour Wimbledon parce que cet événement apporte toujours des émotions spéciales en moi. Mais c’est ce que c’est. La vie continue et nous devons continuer à nous battre”, a déclaré Ivanisevic à Sportske Novosti. , comme l’a révélé Sport Klub.

L’ATP et la WTA ont prolongé la suspension des tournées professionnelles masculines et féminines jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus. Malheureusement, une nouvelle suspension ne serait pas une surprise, car plusieurs joueurs ont déclaré que nous ne verrions peut-être pas de tennis pour le reste de 2020.

Ivanisevic, un ancien numéro 2 mondial, doute que cette saison reprendra et suggère que la pandémie de coronavirus pourrait même avoir un impact sur le début de la prochaine saison. “Je pense que le tennis ne sera plus joué cette année. Mon pronostic le plus optimiste est que les joueurs frapperont le terrain le moment venu pour l’Open d’Australie – mais même c’est sous un point d’interrogation”, a déclaré Ivanisevic.

“Que se passera-t-il entre-temps et comment tout cela aura-t-il un impact sur le monde du tennis? Ce ne sera facile pour personne – joueurs, entraîneurs, organisateurs de tournois ou toute autre personne qui gagne sa vie en faisant un travail lié au tennis.”

Ivanisevic travaille avec le numéro un mondial Novak Djokovic, qui a commencé la saison avec trois titres consécutifs et une séquence de victoires de 18-0.