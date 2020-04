Goran Ivanisevic et Conchita Martinez devront peut-être attendre 2021 pour entrer dans l’OHIF

Le Croate Goran Ivanisevic et l’Espagnole Conchita Martinez seront intronisés au Temple de la renommée internationale du tennis l’année prochaine si l’ATP Newport est annulé, selon Ravi Ubha. Plus tôt cette année, il a été annoncé qu’Ivanisevic et Martinez seraient intronisés au Temple de la renommée internationale du tennis le 18 juillet.

Le Newport devrait commencer le 13 juillet – date à laquelle la suspension actuelle du Tour expirera.

Si l’ATP Newport est annulé, le PDG de l’OHI, Todd Martin, me dit que la cérémonie d’intronisation de Goran Ivanisevic et Conchita Martinez sera reportée. «Nos intronisés seraient bien célébrés. Nous travaillons sur un projet virtuel massif mais l’induction réelle serait reportée à 2021 ‘- Ravi Ubha (@raviubha) 21 avril 2020

Ivanisevic est un ancien champion de Wimbledon et un ancien numéro 2 mondial. “C’est un immense honneur”, a déclaré Ivanisevic en janvier.

“Je suis fier et humilié de devenir le tout premier Temple de la renommée du tennis de Croatie. Je suis reconnaissant au comité de m’avoir choisi pour cet honneur et je remercie les fans qui m’ont soutenu dans le Fan Vote et tout au long de ma carrière, en particulier tant de grands fans en Croatie.

Je suis honoré et excité de devenir un Temple de la renommée. “Martinez a également remporté son seul titre du Grand Chelem à Wimbledon et son meilleur classement en carrière l’a vue s’asseoir au deuxième rang mondial.” honneur “, a déclaré Martinez.

“Etre dans les mémoires comme faisant partie de l’histoire du tennis et parmi les plus grands de notre sport, dont beaucoup j’ai toujours admiré, est vraiment spécial et je suis reconnaissant pour cette reconnaissance.”