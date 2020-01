Goran Ivanisevic et Conchita Martinez élus au Temple de la renommée internationale du tennis

Les champions de Wimbledon, Goran Ivanisevic et Conchita Martinez, ont été élus au Temple de la renommée internationale du tennis. La promotion de 2020 pour le Hall of Fame a été annoncée mardi à l’Open d’Australie et la cérémonie d’intronisation aura lieu le 18 juillet à Newport, Rhode Island.

Stan Smith, président du Temple de la renommée internationale du tennis, a déclaré: “Nous sommes ravis d’accueillir Goran Ivanisevic et Conchita Martínez au Temple de la renommée. Entre leurs réalisations sur le terrain et la façon dont ils se sont représentés, leurs pays et nos sport, ils sont sans aucun doute parmi les meilleurs des meilleurs du tennis et méritent le plus grand honneur du tennis ».

Le Croate Ivanisevic a remporté le titre 2001 au All England Club en tant que joker, tandis que l’Espagnol Martinez a été le champion de 1994 à Wimbledon. Les deux ont également culminé à la deuxième place du classement et remporté plusieurs médailles olympiques.

Ivanisevic a commenté cet honneur: «C’est un immense honneur. Je suis fier et humilié de devenir le tout premier Temple de la renommée du tennis de Croatie. Je suis reconnaissant au comité de m’avoir choisi pour cet honneur et je remercie les fans qui m’ont soutenu dans le vote des fans et tout au long de ma carrière, en particulier tant de grands fans en Croatie.

Je suis honoré et excité de devenir un Temple de la renommée ». Ivanisevic entraîne actuellement Novak Djokovic, 16 fois champion du Grand Chelem. Il a remporté 22 titres et 599 matchs au niveau de la tournée. Martinez a commenté: “Devenir un Temple de la renommée est un grand honneur.

Se souvenir de l’histoire du tennis et parmi les plus grands de notre sport, dont beaucoup j’ai toujours admiré, est vraiment spécial et je suis reconnaissant de cette reconnaissance. Il y a des noms incroyables. Pour être là avec eux, ce sera incroyable.

Je me sentirai complet et formidable pour mes réalisations dans ma carrière ». Martinez a également remporté 33 titres en simple WTA au cours de sa carrière, a fait partie de l’équipe espagnole qui a remporté la Fed Cup à cinq reprises au cours des années 1990 et a été finaliste à l’Open d’Australie en 1998 et à Roland Garros en 2000.

Elle a également remporté 13 titres en double WTA et est triple médaillée olympique en double. L’Espagnol est actuellement entraîneur de l’ancien numéro un mondial Garbine Muguruza. Le duo fait partie d’un groupe d’élite d’un peu plus de 250 personnes de 27 nations qui ont été intronisées au Temple de la renommée internationale du tennis depuis sa création.