Roger Federer, 20 fois champion du Grand Chelem, s’est occupé à interagir avec les fans en ligne pendant l’arrêt actuel du tennis. En plus de publier des messages exhortant les fans à rester à la maison et à lancer un défi de volley, Federer a également interagi avec les fans au sujet de ses réflexions sur les anciennes légendes du jeu – passées et présentes.

Voici une compilation de ses commentaires sur certaines des légendes du WTA Tour, notamment Martina Navratilova, Martina Hingis, Steffi Graf, Monica Seles, Gabriela Sabatini et Billie Jean King.

Elle était incroyable, adorait la regarder jouer. Tennis IQ faisait partie des graphiques https://t.co/X3yxsIwdB7 – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020

@BillieJeanKing

BJK absolument, quel précurseur https://t.co/mIXbkIUNaX – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020

Elle était elle est https://t.co/OrozAY9Hgz – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020

Grâce à Martina, j’ai rencontré Mirka +, elle fait partie du top 3 des hommes et des femmes.

🙏 ❤️ https://t.co/G3anE4lR6n – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020

Je l’ai regardée pendant des heures,

coup droit hypnotisant, jeu de jambes et attitude.

Quel champion! 🙌 https://t.co/XxC78dkdU2 – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020

Je veux dire, la plus gentille personne.

Magnifique joueur https://t.co/zcP3OENARD – Roger Federer (@rogerfederer) 16 avril 2020

Vendredi, il a été annoncé que la Laver Cup, un tournoi promu par la société Federer´s Team8, serait reportée à 2021 à Boston même en raison des changements actuels dans le calendrier du tennis en raison de la pandémie de COVID-19.