L’ancienne championne australienne et française de simple Mary Pierce affirme que Leander Paes est une légende et a ajouté qu’elle était une grande fan de Mahesh Bhupathi, dans une interview à IANS. Pierce, qui sera en Inde dans le cadre de l’événement junior de Roland Garros la semaine prochaine, a déclaré: “Leander Paes est une légende.

Il a accompli beaucoup de choses au tennis. Je pense qu’il est un grand ambassadeur du tennis et de l’Inde. C’est incroyable de voir à quel point il est en forme et en bonne santé à cet âge. Il a eu une carrière incroyable et il devrait être vraiment fier de tout ce qu’il a accompli pour lui et son pays. “

Paes, 46 ans, prendra sa retraite à la fin de la saison 2020 après une carrière décorée au cours de laquelle il a remporté 18 titres du Grand Chelem (huit en double et 10 en double mixte) et a également remporté la médaille de bronze olympique en simple à Atlanta.

Sur l’ancien partenaire de Paes, Mahesh Bhupathi, avec qui elle s’est associée pour remporter le titre de double mixte de Wimbledon en 2005, Pierce a déclaré: “Je suis un grand fan de Mahesh Bhupathi. Je pense qu’il est une grande personne et une légende du tennis.

J’ai eu l’honneur et le privilège de jouer en double mixte avec lui. Je me suis tellement amusé en jouant avec lui. J’ai beaucoup appris et j’étais parfois émerveillé en partageant la cour avec lui. Gagner le double mixte à Wimbledon était comme un rêve devenu réalité pour moi.

Je peux dire avec fierté que je suis champion du Grand Chelem de Wimbledon. “Bhupathi, 45 ans, a été le premier Indien à remporter un titre du Grand Chelem à l’Open de France 1997 lorsqu’il a remporté l’épreuve de double mixte avec Rika Hiraki. double masculin et sept autres titres du Grand Chelem en double mixte au cours de sa carrière.