Grand moment pour Jiri Vesely remportant l’Open de Tata

“Jiri, Jiri, Jiri!” la foule a commencé à chanter lorsque le Tchèque Jiri Vesely a atteint le dernier set du Tata Open Maharashtra menant 4-2. Les fans et l’atmosphère sont devenus électriques car tout le monde pouvait sentir que ce serait le tournoi que Vesely capturerait après une sécheresse de cinq ans contre le titre.

Il n’a pas eu la tâche facile car son adversaire Egor Gerasimov a joué dur et déterminé tout au long du match final. Le Biélorusse était ravi d’être à sa première finale ATP de sa carrière depuis qu’il est devenu professionnel en 2010.

“Je suis heureux d’être ici et de jouer la finale … les gens sont venus et m’ont soutenu … ils ne soutenaient pas un seul joueur mais soutenaient tout le monde … cela m’a donné une bonne pompe émotionnelle”, avait déclaré Gerasimov. Il gagnerait sa place en demi-finale contre l’Australien John Duckworth en deux sets et espérait qu’il aurait une chance de remporter son premier titre.

Jiri Vesely a eu d’autres idées et avant le match de championnat, il a fait part de sa confiance sur une meilleure chance de gagner. “J’ai le jeu. J’ai le pouvoir de gagner. Je dois me concentrer sur moi-même, sur mon jeu sur mon service, voyons.

J’ai l’avantage. J’ai joué deux finales avant … “, a-t-il expliqué avec émotion et émotion. Il est entré sur le court central cool et semblait calme posant ses sacs et a pris une gorgée d’eau. La foule était immense alors que lui et gerasimov levaient les yeux vers les tribunes et pourrait voir de nombreux fans en particulier les jeunes.

Il avait remarqué avant cela en présence “… il y avait beaucoup de jeunes enfants et c’est génial. J’adore voir des jeunes enfants, regarder le tennis, soutenir le jeu …” Tout était l’affaire des deux joueurs comme première balle Lave le.

Mais le premier set s’est terminé par un tie-break et Vesely s’est frayé un chemin pour remporter le set de manière saisissante, Gerasimov donnant plus de cadeaux que nécessaire. Le deuxième set est devenu une affaire différente lorsque le Biélorusse a corrigé les erreurs commises dans le premier set et avec persévérance, il a poussé le set à 5-all.

Il était beaucoup plus intelligent avec ses victoires croisées et les erreurs de tir de Vesely, Gerasimov a remporté le set 7-5. Cependant, Vesely intensifierait son jeu dans le dernier set, estimant que c’était son temps pour ce deuxième titre et qu’il peindrait les lignes avec 31 tirs pour gagner le point avec une avance de 4-2.

Vers la fin, le Tchèque a claqué un tir avec le Biélorusse frappant le retour à l’extérieur. Vesely crierait, se cognerait la poitrine et serrait le poing serré en remportant la victoire 7-6, 5-7, 6-3. Il a gagné avec 26 as, dont des tonnes de confiance en soi et une bonne stratégie pour remporter son deuxième titre en carrière.

Il était tout sourire et honnêteté en disant: “Ça a été une très longue semaine surtout au cours des 3 derniers jours … Au début du 3e set, je pense qu’Ego était le meilleur joueur … J’ai réussi d’une manière ou d’une autre surtout avec mon service … Je pense que quelque chose de spécial est dans l’air … J’ai vraiment ressenti votre soutien … C’est incroyable. “

La saison a commencé avec beaucoup d’espoir non seulement pour Ego Gerasimov qui a connu sa première finale en carrière, mais pour Jiri Vesely qui, après cinq ans après avoir décroché son premier titre à Auckland, a maintenant un titre et une confiance supplémentaires dans son curriculum vitae.