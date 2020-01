Grand-père Roger Federer marche toujours en Australie

Il a 38 ans mais qui pourrait le dire en le regardant jouer comme ça. Aujourd’hui, Roger Federer il démontre à nouveau le bon niveau auquel la saison 2020 a commencé avec une victoire solvable sur Filip Krajinovic, qui a battu par un score de 6-4 6-4 6-1 en seulement une heure et demie de réunion.

Le Suisse saute sur le terrain, l’arbitre ordonne de jouer et on a tendance à se taire et à regarder attentivement. Vous pouvez à peine cligner des yeux si vous ne voulez rien manquer et Federer joue si vite que si vous perdez une minute, vous pouvez manquer un match entier. Lâche, libre, fluide. Roger a non seulement sa main rapide mais son esprit. Il le met où il veut. Krajinovic est un spectateur de luxe de la facilité avec laquelle le tennis fait le génie de Bâle. En un clin d’œil (seulement 20 minutes), le Serbe rencontre le set perdu, se demandant comment il a fait le coup étrange qui va directement sur YouTube et ne lutte plus pour gagner le match mais pour ne pas subir de coups rougissants .

Roger a pris la décision de ne jouer aucun tournoi avant l’Open d’Australie et pour à quel point il a l’air cool, c’était peut-être la meilleure chose qu’il aurait pu faire pour relever le défi de remporter ce tournoi face à la pression étouffante que Nadal subit et Djokovic, si proche de son numéro du Grand Chelem. Cela l’oblige à devoir jouer des points comme les suivants, où il n’hésite pas à combattre chaque point comme si c’était le dernier.

Mesdames et messieurs, avec vous tous, Roger Federer (@Eurosport_ES) .pic.twitter.com / pvEt85T3wb

– Tennis Reactions (@ReaccionesATP) 22 janvier 2020

Le seul mais toujours les déconnexions qui ont généralement lieu dans les partis. Cela lui fait entrer dans des problèmes qui peuvent le compliquer selon le round et l’adversaire. Avant Krajinovic, il est arrivé au milieu de ce deuxième set, où il a abaissé le niveau de son service et a montré un peu plus de défauts que d’habitude, ce qui a permis au Serbe de récupérer le break de désavantage et d’égaliser tout mais Filip a ensuite eu un match horrible à Je suis sorti et tout le travail qu’il a fait l’a jeté par dessus bord et Federer ne l’a pas manqué pour mettre des terres entre les deux.

Dans le troisième set, il n’y avait pas d’histoire non plus. Roger serra quand il le voulait et Krajinovic pouvait à peine regarder les balles passer à côté de lui. Federer n’a pas tardé à serrer la main de son rival dans le réseau en tant que vainqueur et à pouvoir aller bientôt à l’hôtel, qu’avec la journée si mauvaise à Melbourne, rien de tel qu’une soirée familiale pour continuer à rêver de quelque chose de grand dans ce tournoi.

Papy marche toujours à travers l’Australie et menace de ne pas rentrer chez lui. Sa section de la boîte a été ouverte et toutes les têtes de série sont déjà sorties du tournoi. Bien sûr, Roger ne peut pas avoir un meilleur moyen de se qualifier pour les demi-finales, mais il ferait bien de ne pas se tromper puisque son prochain adversaire sera John Millman Et au cas où quelqu’un l’aurait oublié, c’est l’Australien qui l’a renvoyé chez lui à l’US Open 2018 par une nuit noire pour les Suisses.

