Grande nouvelle pour les fans de tennis en Espagne au milieu de la menace du coronavirus

Alors que le monde du sport comprend toujours la menace du Coronavirus, l’autorité officielle du tennis espagnol a tracé la voie à suivre.

Dans un communiqué publié par la Fédération royale espagnole de tennis (RFET), l’organisme a déclaré son intention de pousser tous les tournois à venir à l’intérieur jusqu’à nouvel ordre. Cela signifie que s’ils se produisent, les événements ne peuvent avoir aucun spectateur. L’organisme espère garantir un risque minimum aux concurrents à travers cette étape.

En fait, le gouvernement espagnol est étroitement associé à la décision. La déclaration de la RFET précise que la mesure a été prise sur les ordres du ministère de la Culture et des Sports.

Savoir plus – L’Open de Barcelone devient la dernière victime du coronavirus

Pendant ce temps, l’Espagne se tordait avec le mortel Coronavirus. Selon les derniers rapports, 35 personnes sont mortes à travers l’Espagne. De plus, il y a 1600 cas confirmés de maladie mortelle.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir du tennis en Espagne?

La saison de tennis va bientôt toucher l’Espagne. Il débutera avec l’avènement de l’Open de Barcelone à partir du 20 avril. Cet événement relève de la catégorie ATP 500. En fait, l’Open de Barcelone a publié sa liste de joueurs avec Rafael Nadal à la tête du lot.

En plus de lui, l’événement devrait présenter un champ de classe mondiale. Cela inclut le champion en titre Dominic Thiem, le numéro 5 mondial Daniil Medvedev, le numéro 6 Stefanos Tsitsipas, un retour de Matteo Berrettini et la star belge David Goffin.

Plus loin, le très important Open de Madrid est également sur les cartes. L’événement détient un statut Masters 1000 et un statut Premier obligatoire dans l’ATP et la WTA respectivement. Il devrait commencer le 4 mai.

Savoir plus – Choc et colère – Les joueurs réagissent à l’annulation des puits indiens

L’annulation d’Indian Wells a certainement provoqué quelques remous. Presque tout le monde pense que l’Open de Miami connaît également de graves problèmes, malgré les assurances répétées. De plus, la réticence manifestée par les organisateurs à organiser des tournois à huis clos a fait l’objet de vives critiques. Leurs doutes résident dans la viabilité financière de l’option, les billets étant une source majeure de revenus.

Pensez-vous que la peur affichée par les tournois est légitime ou est-ce que tout cela fait partie d’une réaction excessive massive des autorités?