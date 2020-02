Grands reflets de Victoria Jiménez

L’Open d’Australie ne recueille pas seulement la plupart des reportages médiatiques. Et ni celles du circuit professionnel. Dans chaque Grand Chelem, il y a une série d’histoires émergentes, celles du circuit junior, qui déclenchent des attentes et mettent au premier plan une série de noms qui anticipent l’avenir du tennis. À 14 ans, Victoria JimenezAndorrane, numéro deux du classement junior de l’ITF, proclamée championne de l’Open d’Australie, a rapidement fait connaître son nom à ceux qui recherchent de nouveaux stimuli pour le soulagement du tennis actuel.

Dans une récente interview avec ‘La Vanguardia’, la joueuse de tennis andorrane montre son bonheur pour le titre et partage son rêve, sa vie de tous les jours et sa vie de joueuse de tennis qui veut être professionnelle. “J’aime vraiment le tennis et aussi la victoire, mais ce n’est qu’un titre de plus, je ne lui accorde pas beaucoup d’importance. Pour l’instant, je n’ai rien réalisé. Ce fut mon premier grand, mais j’en ai trois autres à réaliser. Gagner un ne signifie pas que les autres me prennent. Ce sera très compliqué, donc je dois être calme et à la terre. “

“Être numéro 1 est un rêve, pas mon objectif”

Vicky ne considère pas le numéro 1 comme une obligation mais comme un désir clair, une nuance bien ciblée. “C’est mon rêve, mais pas mon objectif. Mon objectif est de continuer à être heureux de jouer au tennis, de ne pas me mettre de pression et de m’améliorer calmement, sans fixer de limites. Avec rigueur, effort, travail et confiance en moi, comme je l’ai toujours fait. Je dois brûler des étapes. Je pense que vous devez aller lentement et sans me mettre de pression, car j’ai tout le temps du monde devant moi. Maintenant, je dois essayer d’être satisfait du tennis et du progrès, mais aussi être conscient qu’une nouvelle étape commence, c’est la WTA et c’est dans le circuit professionnel où on verra si je peux me consacrer au tennis professionnel. “

Le champion de la première majeure de l’année en catégorie junior sait que le tennis oblige à renoncer à bien des choses. “Je sais que je dois abandonner beaucoup de choses pour faire ce que je veux le plus. C’est difficile de ne pas avoir une vie normale, de ne pas pouvoir sortir avec mes amis ou faire une autre série de choses, mais je ne change pas le tennis pour autre chose. Je préfère voyager autour du monde et jouer des championnats. Une ou deux fois par an, je sors avec des amis, mais il ne me reste pas beaucoup de temps, la vérité. Quand je l’ai, je le prends pour faire mes devoirs. “

L’Andorre ne cache pas que si elle devient une grande joueuse de tennis, elle peut servir de modèle à son pays. “Je voudrais être un exemple, et que grâce à moi, ils sont inspirés pour jouer aux tneis. Je n’ai pas eu la chance de profiter des installations et j’ai dû me séparer de ma famille pour aller à Barcelone m’entraîner avec mon père, tandis que ma mère et ma frère, ils sont restés ici en Andorre. Je voudrais qu’ils construisent des installations pour que personne ne souffre ce que j’ai dû souffrir. Ce n’est pas agréable de se séparer de la famille, mais c’est mon tour. “

