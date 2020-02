C’est fini ATP 250 de Buenos Aires 2020 avec l’une des meilleures finales de double dont on se souvienne. Marcel Granollers et Horacio Zeballos Juan Ignacio Londero et Guillermo Duran ont été imposés dans un résultat spectaculaire 6-4, 5-7 et 18-16. Premier titre de l’année pour l’équipe hispano-argentine dans leur deuxième balle passée. De son côté, l’Espagnol atteint 19 titres de doubleur dans sa carrière.

