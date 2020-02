Le lien entre Marcel Granollers et Horacio Zeballos Il semble être en ce moment à son point le plus doux. Après avoir conquis la semaine du tournoi de Buenos Aires, cette fois l’équipe hispano-argentine a imposé au Rio ATP 500, battant Caruso / Gaio par 6-4, 5-7 et 10-7. Il s’agit du troisième trophée que ce couple lève dans les neuf tournois qui se sont affrontés ensemble. Quant à l’espagnol, le chiffre monte à VINGT! couronnes capturées dans la modalité.

.