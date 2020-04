Greg Rusedski et sa femme cherchent à lancer une retraite de yoga et de bien-être

L’ancien finaliste du numéro 4 mondial et de l’US Open, Greg Rusedski, cherche à se lancer dans les retraites de yoga et de bien-être. Selon The Daily Mail, Rusedski, 46 ans, et son épouse Lucy, qui sont mariés depuis maintenant deux décennies, ont demandé à utiliser leur ferme du West Sussex, classée Grade II, près du village de Kirdford, comme lieu de retraite de bien-être à temps partiel pour ceux qui cherchent à s’éloigner de l’agitation de la vie urbaine.

Le rapport indique que chaque retraite serait pour un maximum de 12 invités, qui entreprendraient des activités dans le yoga, les arts créatifs et le travail de groupe, et le couple a également l’intention d’organiser des ateliers et des programmes résidentiels d’un à deux jours pour incorporer l’esprit d’équipe et les cadres. un coaching qui aiderait à développer la confiance et l’estime de soi.

L’expérience de Lucy en tant que thérapeute travaillant pour le NHS sera certainement d’une grande utilité dans ce projet. Le conseil statuera sur la proposition le mois prochain. Rusedski a été le numéro un britannique en 1997, 1999 et 2006. En 1997, il a été finaliste à l’US Open, ce qui lui a valu le prix BBC Sports Personality of the Year et le titre ITV Sports Champion of the Year.

Il a également marqué 30 victoires en 43 matches pour l’équipe de Grande-Bretagne de Coupe Davis et remporté 15 titres en simple ATP au cours de sa carrière. Rusedski et sa femme sont ensemble depuis 1991 – ils se sont rencontrés alors qu’il participait à un tournoi junior où elle était une fille de balle. Ils se sont mariés en décembre 1999 et ont deux enfants ensemble.