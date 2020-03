Greg Rusedski partage ses réflexions sur les éléments critiques du retour d’Andy Murray

Ancien no du monde. Le champion 1 et triple major Andy Murray est de retour sur le terrain d’entraînement après un revers au cours des deux derniers mois, avec le jeune Britannique Jay Clarke au National Tennis Center. Mis à l’écart depuis la finale de la Coupe Davis en novembre avec une blessure au bassin, Andy a dû éviter la Coupe ATP, l’Open d’Australie et tous les événements en février, les choses semblant encore plus difficiles lorsqu’il a annulé la participation à Indian Wells.

Pourtant, il y a des signes positifs après l’avoir revu sur le terrain, le Britannique faisant de son mieux pour faire un retour déjà à Miami si le deuxième événement Masters 1000 de la saison commence même en raison d’un coronavirus qui a déjà mis Indian Wells de côté.

Andy lutte contre une blessure depuis les dernières étapes de 2019, devant réduire le calendrier des finales de la Coupe Davis à Madrid et sauter les préparatifs de l’intersaison à Miami, en restant à la maison avec sa famille. Greg Rusedski espère voir son compatriote sur le terrain dès que possible, ciblant un retour potentiel à Miami comme facteur clé sur le chemin du retour, celui qui devrait nous donner des réponses sur son corps et la possibilité de supporter le swing d’argile et d’herbe dans le prochains mois.

“Ce qu’Andy a accompli jusqu’à présent, personne ne l’a fait auparavant”, a déclaré Rusedski au Sportsman. “Il essaie de conquérir quelque chose que personne n’a fait auparavant en essayant de revenir au sommet du tennis masculin. Pour moi, c’est plus un voyage pour apprécier le jeu, monter sur le terrain, être en bonne santé et être autorisé à faire quoi il veut faire avec le reste de sa carrière.

Je pense que nous allons en apprendre davantage sur lui pendant l’événement de Miami et j’espère qu’il est en bonne santé physique pour jouer, ce qui est la clé pour moi. Il s’agit d’une période de reconstruction à chaque fois que vous subissez une intervention chirurgicale ou une blessure, tout recommencer et avoir à reconstruire.

Tout le monde était trop excité au début parce qu’il avait gagné Anvers; nous pensons: “Wow, il est de retour, il est à nouveau en lice”. Pourtant, vous devez vous rappeler que Djokovic, Nadal, tous ces gars ont joué en bonne santé chaque semaine, alors qu’Andy était principalement absent depuis deux ans.

Son état d’esprit, son dévouement et son professionnalisme n’ont jamais été mis en doute. Je pense que le grand public a également appris de ce documentaire d’Amazon à quel point il s’est poussé parce que vous regardez ses séances d’entraînement, mais il fait toujours plus.

Il a remporté deux Wimbledon, deux médailles d’or olympiques, l’US Open, atteignant le no de fin d’année. 1 position. Pourtant, il pense qu’il a plus à faire, en pensant, d’un point de vue tactique, s’il parvient à se remettre en forme qu’il peut encore rivaliser et battre le meilleur et que cela lui donne la force de continuer. .

Cela se résume toujours au mouvement. C’est l’élément essentiel de notre sport, quelle que soit la façon dont vous frappez le ballon. Si vous êtes un demi-pas plus tard, alors vous êtes toujours sur la défense plutôt que sur l’offensive. Si Andy décide de jouer à Miami, qu’il gagne ou perd n’a pas d’importance.

Pourtant, si sa hanche s’avère être ok, cela devrait nous donner l’espoir qu’il concourra pendant la saison d’argile et d’herbe. Nous serions ravis de le revoir à Queens et à Wimbledon cette année si son corps le lui permet. ”