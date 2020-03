Greg Rusedski souligne pourquoi l’Open de Miami sera la clé du calendrier d’Andy Murray pour le reste de la saison

Greg Rusedski pense que la participation d’Andy Murray à l’Open de Miami apportera de nombreuses réponses en termes de condition physique et d’horaire pour les campagnes sur terre battue et sur gazon.

Murray, triple vainqueur du Grand Chelem, n’a pas touché une balle dans un match de compétition depuis les finales de la Coupe Davis en novembre de l’année dernière.

Il a publié une mise à jour inquiétante fin février, reconnaissant qu’il pourrait nécessiter une nouvelle intervention chirurgicale, mais a ajouté qu’il avait encore l’espoir de jouer à Miami.

Quelques semaines plus tard, il est toujours sur le point de faire son retour à l’ATP Masters 1000, qui devrait débuter le 23 mars.

Rundedski, un expert d’Amazon Prime, a rendu hommage aux efforts de retour de Murray.

“Ce qu’il a accompli jusqu’à présent, personne ne l’a fait auparavant”, a-t-il déclaré au sportif. “Il essaie de conquérir quelque chose que personne n’a vraiment fait auparavant en essayant de remonter au sommet du tennis masculin, donc pour moi, c’est plus un voyage pour profiter du jeu sur le terrain, être en bonne santé et être autorisé à faire ce qu’il veut faire du reste de sa carrière. »

Murray, 32 ans, n’a pas encore confirmé ses projets au-delà de l’Open de Miami, mais les organisateurs du Queen’s Club et de Wimbledon espèrent qu’il sera en mesure de figurer.

Cependant, cela dépend beaucoup de la façon dont son corps résiste à Miami.

“Je pense que nous allons en apprendre davantage sur lui pendant l’événement de Miami et j’espère qu’il est en bonne santé physique pour jouer et pour moi, c’est la clé”, a déclaré Rusedski. «C’est une période de reconstruction chaque fois que vous subissez une chirurgie ou une blessure, elle recommence et doit se reconstruire et pour tout athlète professionnel, c’est la chose la plus difficile que vous puissiez faire et à mesure que vous vieillissez, cela devient de plus en plus difficile.»

Il a ajouté: «S’il est à Miami, qu’il gagne ou qu’il perd soit sans importance, mais s’il sort du terrain et que le corps va bien, la hanche va bien, cela nous donne de l’espoir pour la saison sur terre battue et sur la saison sur gazon qu’il jouera.

“Nous aimerions évidemment le revoir à Queens et Wimbledon cette année si son corps le lui permet, mais nous n’obtiendrons les réponses à cela qu’à Miami.”

