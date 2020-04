Greg Rusedski soutient l’idée de Roger Federer sur la collaboration entre l’ATP et la WTA

Début mars, les joueurs de tennis ont dû quitter Indian Wells et regagner leur domicile ou leur base de tennis, la pandémie de coronavirus annulant la saison au moins jusqu’en août. En restant à l’écart du terrain, de nombreux joueurs ont réfléchi à de possibles améliorations du jeu en général et à un moyen de le rendre plus facile à suivre pour les jeunes générations, avec trop de différences entre l’ATP et la WTA.

Roger Federer a fait une déclaration sur une possible union entre deux organisations et un organe directeur par-dessus tout. Rafael Nadal, Simona Halep et de nombreux autres joueurs de haut niveau ont soutenu les Suisses et nous devons maintenant attendre des nouvelles sur d’éventuelles négociations et accords.

Greg Rusedski est l’une des anciennes stars qui se tient sur la même longueur d’onde avec Roger, appelant à un gouvernement unique et à un produit global plus fiable. Pour le Britannique, il serait fantastique pour tous les fans de regarder Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Cori Gauff, Bianca Andreescu et d’autres stars actuelles et futures sur un seul menu, avec un meilleur horaire et une expérience globale.

“L’ATP et la WTA sous une seule organisation seraient une bonne idée”, a déclaré Rusedski à Sky Sports News. “Si vous regardez les événements les plus importants du monde en ce moment, les quatre Majors le font. Les Masters Series à Miami, Indian Wells et Rome, ils ont également des tournois combinés et c’est une bonne chose pour le sport.

Si vous associez les jeux masculins et féminins, je pense que c’est un produit plus fiable et le meilleur pour les fans eux-mêmes. C’est une formule simple, avec le chef de la WTA assis avec le chef de l’ATP.

Ils se réunissent et essaient de planifier les événements et de faire fonctionner les produits ensemble. Vous avez beaucoup de superstars prometteuses dans le football féminin, avec Coco Gauff, que nous avons vu bouleverser Venus Williams à Wimbledon l’année dernière.

Vous avez Bianca Andreescu, la Canadienne qui a remporté l’US Open, qui est aussi un jeune, puis vous avez Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray, tous les grands champions. Si vous les aviez tous sur un seul menu à la fois, je pense que ce serait génial. Je pense donc que c’est une possibilité. Federer en a beaucoup parlé, tout comme Nadal. ”