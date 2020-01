Greta Thunberg critique Roger Federer pour son rôle d’ambassadeur du Credit Suisse

Devenu célèbre ces derniers mois pour son combat en faveur de la planète, Greta Thunberg a décidé de défier Roger Federer! Le militant suédois de 17 ans et des militants de “Lausanne Action Climat” critiquent l’ancien n ° 1 mondial pour son rôle d’ambassadeur du Credit Suisse.

Ils condamnent la deuxième plus grande banque de Suisse pour ses investissements dans les énergies fossiles et leur impact sur l’environnement. Depuis 2016, le Credit Suisse a fourni 15 milliards de dollars aux entreprises de combustibles fossiles. Les militants ont lancé le hashtag “#Rogerwakeupnow” sur Twitter (Roger se réveille maintenant) pour frapper l’homme du Grand Chelem de 20 titres.

Le militant suédois a rejoint le mouvement comme le révèle le site suisse 24Heures.ch. Selon Greta, la banque serait le plus grand investisseur dans les entreprises de combustibles fossiles avec plus de 7,8 milliards de dollars par an répartis sur plus de 40 entreprises qui contaminent le plus la planète.

Federer est l’ambassadeur de la banque et en 2019 seulement, il avait plus de 90 millions de dollars en prix et ses sponsors. Au cours de sa carrière, il est estimé à près de 900 millions de dollars et il est sur le point de devenir le premier joueur de tennis actif à devenir milliardaire.

Federer 2020 débutera directement à l’Open d’Australie, ayant décidé de sauter la nouvelle Coupe ATP pour des raisons familiales. Le Suisse Maestro tentera de remporter son septième titre à Melbourne Park, où il a été battu par Stefanos Tsitsipas au quatrième tour l’an dernier.

Roger, qui défendra son titre à l’Open de Miami, disputera également les JO de Tokyo entre les championnats de Wimbledon et l’US Open.