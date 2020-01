Grigor Dimitrov a du mal à faire une pause à l’Open d’Australie

«Ce n’est pas la façon dont vous commencez, mais la façon dont vous terminez», dit le vieux dicton sportif. Eh bien, j’espère que cette règle s’appliquera à Grigor Dimitrov pour cette nouvelle saison 2020. Pour la première fois, il perd au deuxième tour face à une blessure qui a frappé Tommy Paul.

Malgré le survêtement bleu moucheté qui était coloré, audacieux et audacieux, le jeu de Dimitrov ne l’était pas. Il est classé n ° 18 et sur le papier, il aurait dû gagner le match mais il n’a pas pu le clore après cinq sets longs et plus de quatre heures.

Cela aurait pu être le jeu de n’importe qui, mais pas celui de Dimitrov. Le Bulgare avait atteint les demi-finales de l’US Open en s’inclinant face à Daniil Medvedev. Mais c’est sur la route qu’il a gagné non seulement Borna Coric mais aussi Roger Federer.

“Je me disais, juste rester dans le match, rester dans le match. J’ai pu bouger et frapper quelques tirs que je ne savais pas pouvoir frapper … J’essayais de le faire rester sur le terrain autant que possible. C’était mon objectif principal et après cela, il a commencé à ralentir … “

Dimitrov a joyeusement expliqué comment il avait vaincu Federer. C’est cette stratégie et plus qu’il aurait dû utiliser sur Tommy Paul, mais utiliser des tactiques sur l’une et gagner peut ne pas fonctionner sur une autre. Paul avait obtenu le set d’ouverture mais Dimitrov n’a pas pu trouver les réponses à la tactique de Paul.

Il est resté avec l’Américain à 4 en tout dans le deuxième set, mais à venir avec les lignes de fond, Paul avait maîtrisé le tournage qui a gagné sur Dimitrov. Le Bulgare a réussi quelques coups de poing et a remporté de bons rallyes, mais c’était plus l’exception que la routine pour Dimitrov cette fois-ci.

Il n’était qu’un aperçu de sa personnalité plus nette lorsqu’il a vaincu Federer et Tommy Paul en a profité en gagnant 6-4, 6-7, 3-6, 6-7, 7-6. Il semble que Paul ait utilisé cette tactique sur Dimitrov comme le bulgare utilisé sur Federer. Grigor Dimitrov est absent au deuxième tour, tout comme il l’a été à plusieurs reprises et à quelques premiers tours de matches la saison dernière.

Il avait appris en battant les meilleurs, mais cette fois Dimitrov doit retourner à la planche à dessin, analysant et confiant avec son équipe sur lui étant un peu plus précis et décisif pour sortir à la fin d’un 5-setter avec la victoire.