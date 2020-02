Grigor Dimitrov bat Stan Wawrinka. John Isner et Taylor Fritz gagnent

Dans la bataille des anciens champions d’Acapulco, Rafael Nadal affrontera la 7e tête de série Grigor Dimitrov pour la place en finale de la prestigieuse épreuve ATP 500. Perdant les cinq derniers matches contre le Suisse Stan Wawrinka, Dimitrov a réalisé un triomphe 6-4, 6-4 jeudi soir pour mettre fin à la séquence de défaites et délivrer sa cinquième victoire sur Stan en 12 rencontres.

Servant à 76%, le Bulgare a repoussé trois chances de pause sur quatre, augmentant la pression sur le deuxième service de Stan et obtenant trois pauses sur six occasions qui l’ont porté au-dessus de la ligne d’arrivée. Wawrinka a fait trop d’erreurs directes de l’aile de coup droit et de revers, incapable de suivre le rythme du rival ou de produire son meilleur tennis au moment le plus important, terminant la campagne en quarts.

Le Suisse a pulvérisé une erreur de revers dans le premier match pour subir une pause amoureuse, le ramenant à 2-3 lorsque Grigor a inscrit un revers pour égaliser le score à 3-3. Dimitrov a reculé devant lorsque Wawrinka a envoyé un coup droit longtemps dans le match suivant, sauvant un point de rupture dans le huitième match et fermant le score lorsque Stan a commis une énorme erreur de coup droit lors du dixième match.

Le Bulgare n’a fait face qu’à une seule chance de pause dans le set numéro deux, le sauvant et méritant une pause amoureuse à 2-2 après une erreur de coup droit de Stan qui lui aurait coûté très cher. Servant pour la victoire à 5-4, Grigor a encaissé une belle prise pour se déplacer au-dessus du sommet et a opposé Rafael Nadal vendredi.

En route vers Acapulco avec seulement trois victoires ATP à son actif en 2020, Taylor Fritz jouera donc en première demi-finale depuis Los Cabos en août dernier, battant Kyle Edmund 6-4, 6-3 en une heure et 34 minutes. L’Américain a tiré 11 as et a lutté au deuxième service pour se faire briser trois fois sur neuf occasions accordées à Kyle.

D’un autre côté, le Britannique a perdu près de la moitié des points dans ses matchs, subissant cinq pauses sur 12 points de rupture contre lesquels il a dû jouer, propulsant Taylor dans les quatre derniers. Ils ont échangé quatre matchs consécutifs au début du match avant que Fritz n’en attrape un autre à 5-4 pour fermer le score grâce à une erreur de coup droit d’Edmund.

L’Américain est resté devant dans le deuxième set avec des pauses dans les matchs six et huit, effaçant deux chances de pause lors du neuvième match avec les vainqueurs pour assurer le triomphe et établir un affrontement entièrement américain avec John Isner. L’Américain le mieux classé a eu besoin de deux heures pour évincer un autre compatriote Tommy Paul 7-6, 3-6, 6-2, faisant exploser 22 as et servant une fois.

Paul a fait de son mieux pour rester en contact, tombant 7-3 dans le bris d’égalité du premier set avant de gagner une pause dans le set numéro deux pour forcer un décideur. Là, Isner a éclaté dans le sixième match, tenu après un as pour prolonger l’avance et sceller l’accord avec une autre pause dans le huitième match pour passer à la deuxième demi-finale de la saison jusqu’à présent.