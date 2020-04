Grigor Dimitrov cherche des opportunités de redonner à son pays

Le joueur de tennis bulgare Grigor Dimitrov dit qu’il cherche des moyens de poursuivre ses efforts philanthropiques à l’avenir après avoir fait don de ventilateurs à l’hôpital de sa ville natale de Haskovo pour aider les personnes touchées par la pandémie mondiale en Bulgarie.

S’exprimant sur le site Web de l’ATP Tour, Dimitrov a déclaré: «Je viens d’une très petite ville et je n’ai jamais oublié d’où je venais. Je veux juste aider, aussi simple que ça. J’ai joué pour la Bulgarie toute ma vie. J’ai toujours un passeport bulgare.

J’apprécie vraiment les gens et tout le soutien au fil des ans. Ce n’est pas seulement une façon de redonner quelque chose au pays, mais cela me touche profondément et me fait me sentir vivant. J’espère que je pourrai avoir les bonnes opportunités, les bons partenaires et la bonne structure pour faire les choses que j’ai toujours voulu faire, que ce soit dans le domaine médical ou éducatif ou quelque chose comme ça.

Je sais juste qu’il y a des choses plus importantes et je voudrais vraiment non seulement être fortement impliqué, mais donner une partie de moi-même pour cela. ” Dimitrov est aux États-Unis pendant la fermeture actuelle du tennis, mais dit qu’il reste profondément connecté à sa famille et à ses racines au pays.

«J’ai toujours été très conscient de ce qui se passe dans mon pays. Nous oublions souvent qui sont les vrais héros dans des situations comme celle-ci: tous les médecins, les personnes travaillant dans les stations-service ou les épiceries, le personnel de nettoyage des hôpitaux.

Vous devez l’apprécier et je ne pense pas que nous ayons toujours fait le meilleur, même dans les bons moments. “Dimitrov, 28 ans, est actuellement classé n ° 19 au classement mondial.