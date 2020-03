Grigor Dimitrov et John Isner remporteront le titre à Los Cabos en juillet

La cinquième édition de l’Abierto de Tenis Mifel présenté par Cinemex à Loso Cabos se déroulera du 20 au 25 juillet, offrant l’un des prix les plus importants parmi les événements ATP 250. Mis en scène dans les mêmes semaines avec Umag et Gstaad, Los Cabos est la première occasion pour les hard-courters de frapper leur surface préférée et de se préparer pour les événements à venir à Washington, Toronto et Cincinnati, surtout s’ils ont décidé de sauter les Jeux Olympiques de Tokyo. qui commencent la semaine prochaine.

Les organisateurs ont confirmé les premiers joueurs pour l’édition 2020, avec les anciennes stars du top 10 Grigor Dimitrov et John Isner en tête du peloton. Le Bulgare revient à Los Cabos pour la deuxième année consécutive, l’emportant contre Steve Johnson au premier tour l’été dernier après deux heures et demie avant de s’incliner en deux sets contre Guido Pella.

Dimitrov a connu un début de saison médiocre, s’inclinant tôt à l’Open d’Australie, Montpellier et Rotterdam avant d’atteindre la demi-finale à Acapulco, s’inclinant face à Rafael Nadal 6-3, 6-2 et se dirigeant vers Indian Wells pour les premiers Masters. 1000 événement de la saison.

N ° mondial 21 John Isner fera ses débuts à Los Cabos, décidant de sauter les Jeux Olympiques et de se concentrer sur son swing sur terrain dur bien-aimé. Tout comme Dimitrov, Isner n’a pas pu trouver le rythme lors des deux premiers événements en 2020 avant de se qualifier pour les quatre derniers à Acapulco où il a perdu une avance massive contre Taylor Fritz, manquant l’occasion de rivaliser avec Nadal en finale.

Ivo Karlovic a été le premier champion à Los Cabos, suivi de Sam Querrey qui a éliminé Thanasi Kokkinakis pour soulever le trophée en 2017. Fabio Fognini a battu Juan Martin del Potro en 2018 tandis que Diego Schwartzman a évincé Taylor Fritz l’été dernier pour décrocher le premier titre ATP à l’extérieur argile.